El PP acusa a Sánchez de "dejarse extorsionar" por Puigdemont tras el fiasco de la amnistía

El portavoz del PP Miguel Tellado ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de "dejarse extorsionar" por Carles Puigdemont tras el fiasco de la amnistía. Los populares, que han organizado una nueva sesión de sus jornadas parlamentarias en el Congreso invitando a juristas y figuras de la sociedad civil para que opinen sobre la medida de gracia, han cargado contra las polémicas palabras de "comprensión" de la vicepresidenta María Jesús Montero sobre la huida a Suiza del diputado de ERC Ruben Wagensberg, investigado por el caso Tsunami.

"La vicepresidenta Montero se muestra cariñosa y comprensiva con un diputado de ERC que huye a Suiza para eludir la justicia", ha señalado Tellado, quien ha apuntado que "la política española se desarrolla en un circo de tres pistas". El portavoz popular ha recordado la "jornada negra y vergonzosa para España" que se vivió con la sesión plenaria del martes, en la que la amnistía quedó tumbada por el voto en contra de Junts y "se pudo ver a un Sánchez humillado ante un partido empeñado en destruir el país, a las órdenes de un prófugo de la justicia". "Y todo para nada, porque finalmente el pulgar de Puigdemont se inclinó hacia abajo, barriendo de un plumazo la supuesta ‘mayoría’ que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido, antes de afirmar que "Pedro Sánchez continúa siendo el extorsionado y Puigdemont el extorsionador".

"España es hoy una representación del mundo al revés, donde los delincuentes redactan una ley de amnistía a su medida que luego rechazan por considerar insuficiente, y donde el Gobierno no solo tolera ataques a la Constitución, al Estado de derecho y a los jueces, sino que los promueve", ha afirmado Tellado, antes de dar paso a los invitados, que han sido el notario Ignacio Gomá; el juez y miembro de la APM Alejandro González Mariscal de Gante; y, el abogado y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid José Ramón Couso. Como moderador, ha estado el periodista Ángel Expósito.

En este sentido, los tres intervinientes han opinado sobre el impacto que tiene la amnistía y las cesiones al separatismo en la independencia judicial. Salvo el abogado Couso, Gomá y Mariscal de Gante han concluido que no. Couso sí considera que la amnistía y las cesiones del Gobierno al independentismo han puesto en riesgo la independencia judicial porque la creación de las tres comisiones de investigación impulsadas por ERC y Junts son "comisiones revisorias", que se fundan bajo la acusación de "lawfare" a los jueces. Por tanto, Couso considera que lo que se aborde en las comisiones puede acabar afectando a la independencia judicial y a los mecanismos judiciales que ya existen para "dilucidar" si un juez está aplicando bien la ley o no, como los recursos.

En cambio, Gomá cree que no va a afectar a la independencia judicial, pero sí "manda un mensaje negativo", diciendo a los jueces que han "juzgado mal". En cambio, sí considera que está en peligro el "Estado de derecho" porque se ha llegado a un punto que se "desmoraliza" al ciudadano en el "cumplimiento de las normas". Mariscal de Gante, que es juez, ha dicho que la independencia judicial no se va a ver afectada porque el colectivo judicial "no se inclina a ceder" ante las presiones, pero también cree que va a haber afectación del Estado de derecho. "Los jueces somos de naturaleza rebelde y muy poco obedientes", ha señalado, en referencia a las presiones que puedan recibir, asegurando que la carrera judicial "cree en su trabajo" y "en proteger a los más débiles de los abusos".