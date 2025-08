El PSOE se enreda en su caza de títulos falsos

El PSOE ha caído en su propia trampa. El ministro Óscar Puente lanzó un bumerán que tumbó a la ya exvicesecretaria general del PP Noelia Núñez. Pero se ha vuelto en contra de los socialistas, sobre todo en Extremadura y en la Comunidad Valenciana.

El titular de Transportes señaló en redes sociales a la ya exdirigente popular por las incoherencias de su currículum. Núñez terminó dimitiendo tras admitir que no terminó ninguna de las titulaciones que aparecían en sus perfiles oficiales. Se puede decir que el ministro más tuitero del Gobierno comenzó una suerte de «caza de brujas». Tanto socialistas como populares empezaron a investigarse mutuamente. Y no tardaron en aparecer más casos.

El siguiente damnificado fue José María Ángel, el ya ex comisionado del Gobierno para la DANA, que terminó dimitiendo tras la publicación de un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que concluía que el título universitario que figuraba en su expediente como funcionario (diplomado en Archivística y Biblioteconomía) era presuntamente falso, ya que esa titulación no existía en la Universidad de Valencia en la fecha indicada. El susodicho se defendió en una carta, enviada al Ministerio de Política Territorial, en la que defiende que jamás utilizó documentos falsos y que su carrera profesional cumple con la legalidad. Aunque justificó su renuncia porque no podía soportar la campaña de desgaste mediático que dañaba su honor y reputación y la de su familia.

El golpe fue duro para los socialistas valencianos, ya que José María Ángel era un hombre clave para la secretaria general, la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien lejos de alejarse del escándalo, ha optado por defender a quien ha sido también presidente, de manera honorífica, del partido en la región. Fuentes socialistas admiten que la jugada del título falso se les ha vuelto en contra, porque ha puesto la lupa en algunos de sus propios políticos.

El tercer damnificado es Ignacio Higuero, el exconsejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural, quien ha dimitido este viernes tras publicarse que trasladó al portal de la Junta de Extremadura una titulación de la que no era poseedor. Higuero aseguraba ser «licenciado en Marketing por el CEU» en 1993, algo que se ha demostrado imposible porque esa titulación no se creó hasta 20 años después. La salida del político extremeño, de Vox, ha sido otro mazazo para el Gobierno de María Guardiola (PP). Aunque también para el PSOE, que se ha pegado un tiro en el pie precisamente por expresar su inquietud ante la la renuncia del consejero responsable de los incendios mientras hay activo uno de alta intensidad en la región.

Para más inri, la presión se sitúa ahora sobre el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz desde marzo de 2025, y alcalde de Valverde de Leganés desde 2019, Manuel Borrego, quien no habría acabado sus estudios en Ingeniería Química en la Universidad de Extremadura, tal y como el propio Borrego confirma en su currículum. Le quedarían 12 créditos para obtener el título oficial.

Ahora, tras todas estas últimas controversias, el PSOE ha reactivado las críticas sobre el currículum del presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, aunque no es una batalla nueva. Los socialistas le reprochan haber incluido en diferentes momentos estudios superiores que más tarde fueron rectificados o eliminados, dejando constancia únicamente de que los habría iniciado, sin aclarar si los completó. Pero el PSOE también tiene casos similares: Patxi López, Rafael Simancas o incluso María Jesús Montero.