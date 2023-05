El adelanto electoral, «una oportunidad» para renovar el CGPJ

A punto de cumplirse cuatro años y medio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación –una situación insólita en la historia de la institución–, el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez es visto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como una nueva «oportunidad» para desbloquear el relevo. Eso sí, advierten fuentes del Consejo, esa renovación que ahora vuelve a asomar en el horizonte –enterrada por última vez a cuenta de la derogación del delito de sedición– no será en ningún caso «a corto plazo».

Esta nueva ventana para remediar esta anomalía institucional se abre, no obstante, con varios interrogantes. En primer lugar, la victoria electoral. Si Pedro Sánchez continúa al frente del Gobierno tras la cita con las urnas, al PP se le haría insostenible no sentarse a negociar la renovación del Consejo del Poder Judicial. Por contra, si Alberto Núñez Feijóo es el que puede formar Gobierno, la pelota estaría en el alero del PSOE (tras todos estos años clamando por el relevo en el CGPJ, le resultaría complicado enrocarse y negarse a negociar el desembarco de un nuevo Consejo).

«Antes de la convocatoria electora, la única oportunidad para la renovación pasaba porque el PSOE hiciese un último intento para desbloquear la situación –apuntan fuentes de la institución–, pero ahora esa posibilidad ha desaparecido».

Una reforma legal en el aire

«Depende de quién gane y con qué mayoría –señalan–. Si las elecciones las gana el PP y puede gobernar, lo lógico sería que en primer lugar derogara la reforma que nos impide ejercer nuestras competencias plenamente» (desde marzo del pasado año, tras una modificación legal impulsada por PSOE y Podemos, el CGPJ no puede realizar nombramientos mientras siga en funciones). Pero, a renglón seguido, añade, debería «modificar el sistema de elección» de los vocales (para que sean los propios jueces los que elijan a los doce consejeros de procedencia judicial, como reclama Europa) y afrontar la renovación.

Si es a la inversa, renovación con el sistema actual y posterior cambio legal (como apremió en su visita a España el consejero europeo de Justicia, Didier Reynders), todo dependerá de la predisposición del PSOE a negociar la renovación.

Pero en ese caso, lo primero que habría que decidir es si la selección de los vocales se lleva a cabo con el listado de las asociaciones judiciales remitido por el CGPJ a las Cortes en 2018, cuando tocaba la renovación del actual CGPJ. Porque, como recuerdan, «algunos ya no pueden optar a la plaza y otros no quieren. Seguramente habría que elaborar otra lista».

Mozo adelanta el Pleno de su adiós

En el supuesto de que el PP llegue al Gobierno y acometa la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los trámites parlamentarios marcarían el calendario una vez se constituyan las Cortes el próximo 17 de agosto. «En septiembre sería imposible», apuntan respecto a la posibilidad de la llegada de un nuevo Consejo. E incluso van más allá y vaticinan que el actual CGPJ se mantendrá hasta final de año.

Y es que una vez el procedimiento se ponga en marcha, los candidatos tendrán un plazo para enviar sus currículos al órgano de gobierno de los jueces y deberán además someterse a entrevistas personales antes de que la designación de los nuevos vocales sea un hecho.

De momento, el CGPJ tendrá que elegir nuevo presidente interino, puesto que el próximo 19 de julio se jubila Rafael Mozo, quien desde la dimisión de Carlos Lesmes ha ejercido la presidencia del Consejo (aunque no del Tribunal Supremo). Mozo ya prepara el adiós, pues según las fuentes consultadas ha adelantado precisamente al 19 de julio el Pleno ordinario previsto para el día siguiente, para oficializar así su adiós a la institución. Su sustituto será, en principio, el vocal de mayor edad, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, aunque el hecho de no tener dedicación exclusiva (no es miembro de la Comisión Permanente) puede generar debate en el Pleno.