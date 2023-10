El PP advierte de que el pacto de PSOE y ERC es una "rendición" de la dignidad de los españoles

Después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés hayan mantenido una conversación para cerrar el acuerdo que allane el camino para impulsar la ley de amnistía además de una investidura, el PP ha calificado este pacto de "humillación" para España y una "rendición".

Según fuentes populares "el PSOE y ERC no han comunicado un acuerdo sino una rendición: la de la dignidad de los españoles en favor de quien mantiene la independencia de Cataluña como un camino irrenunciable".

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo asegura que, con este acuerdo, "Sánchez le pide perdón a los independentistas en nombre de España a cambio de poder seguir en el poder". Y, además, apuntan, "es tan consciente de lo deshonrosas de sus cesiones que las comunica con nocturnidad y utilizando un día histórico para la Monarquía Parlamentaria española para diluir la atención de los españoles y restar foco a sus decisiones".

El comunicado emitido, "más que de la víspera del Día de todos los Santos, parece propio del Día de los Santos Inocentes. Es una broma que Sánchez fíe su estrategia para minimizar su desgaste por esta deshonra a que los españoles no se den cuenta de lo que está haciendo", advierten las mismas fuentes.

Próxima cesión

Tras abaratar la malversación, eliminar el delito de sedición e indultar a los condenados por el procés, los populares advierten de que no hay dos sin tres. "Ahora propugna amnistiar a los fugados. No hay cesión que Sánchez no esté dispuesto a hacer". La próxima, ya parece "apuntar a un reparto de fondos asimétrico", en el que las exigencias de los independentistas prevalezcan sobre las necesidades del resto de territorios de España, "comprometiendo la prestación de servicios públicos en aquellas CCAA a las que Sánchez considera secundarias".

El acuerdo, destacan desde el PP, "reconoce abiertamente que los ciudadanos pagaremos a los independentistas el precio que le han exigido a Sánchez para hacerle presidente, lo cual confirma que las exigencias superaban las fijadas en el marco de la amnistía". Por tanto, "lo que pretende es comprar tiempo en la Moncloa con el dinero (pero también con la igualdad) de todos lo españoles". Para los de Feijóo se trata de una "humillación para nuestro país", y recuerdan que, como en otras tantas cosas, Pedro Sánchez "tendrá enfrente al Partido Popular".