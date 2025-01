Aldama defendió ante al juez su labor de "intermediación": "Tengo facturas y ha pagado mis impuestos religiosamente"

El empresario Víctor de Aldama, comisionista de la "trama Koldo", se desvinculó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de un supuesto fraude tributario de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. En su comparecencia judicial del pasado 10 de octubre -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-, tras la cual el magistrado acordaría su ingreso en prisión provisional, Aldama afirmó que Claudio Rivas -a quien la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa en la cúspide de la supuesta organización criminal junto al propio comisionista- es un "amigo personal" y "socio en el tema inmobiliario". Pero a su relación con las empresas constituidas por Rivas, en especial Villafuel, clave en el supuesto fraude del IVA, fue rotundo: "Cero".

"¿Usted ha participado de alguna estructura para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos?", le preguntó su abogado. "Para nada", negó Aldama. "¿Tenía alguna responsabilidad tributaria, de gestión o administración en alguna de las sociedades?". "Cero".

Según contó, Rivas le otorgó un poder personal, "que se llama poder de ruina para poder firmar cualquier cosa porque Claudio viaja mucho y tenemos temas inmobiliarios en conjunto". Y se refirió expresamente a una parcela en Moratalaz y un proyecto inmobiliario en Las Rozas. "Yo tengo un contrato de intermediación y unas facturas que he cobrado y he pagado mis impuestos religiosamente", se defendió Aldama.

El comisionista negó asimismo que pusiera sus empresas en Portugal al servicio de Rivas para desviar los beneficios obtenidos por la trama.

"No, yo creo que la pregunta no debería ser así -corrigió a su abogado, José Antonio Choclán-. Usted debería preguntarme si yo he cobrado en esas empresas por las comercializadoras que están en el caso". "Yo sí he cobrado y he pagado mis impuestos y tengo un contrato de intermediación y tengo unas facturas", afirmó respecto a varias de esas sociedades, entre ellas Canary Island y Salamanca Fuel Center.

Claudio Rivas, insistió, "no está en ninguna de estas empresas". "No está directamente pero está a través de terceros, las controla indirectamente", terció entonces el fiscal. "¿No son sociedades instrumentales suyas?".

"Me parece de broma. No tengo nada que ver con Villafuel. No tengo nómina en Villafuel, No cobré de Villafuel. Si preguntan a cualquier empleado, seguramente dicen que ni me conocen. No lo entiendo", aseguró.

Por su parte, su socio, Claudio Rivas, negó tener relación con el sector de los hidrocarburos. Y respecto a Villafuel, el empresario aseguró que no tiene que ver "absolutamente nada" con la empresa clave del supuesto fraude.

Y Respecto a los 13.000 euros que le incautó la Guardia Civil, Rivas afirmó a preguntas de su abogado que "son las señales de 750 euros por persona de una montería para enero" porque había que reservar la finca donde iba a tener lugar.

La declaración en sede judicial de Aldama tras su detención por la trama del fuel, el 7 de octubre, no arrojó mucha luz a la investigación. Ahora bien, sirvió para que su abogado, José Antonio Choclán, avanzara ya su intención de colaborar con las pesquisas para evitar su ingreso en prisión provisional.

“Se ha embargado la totalidad de su patrimonio, se han adoptado todas las medidas más agresivas des desde el punto de vista económico que se puede adoptar (…) bueno pues ya veremos, con la razonabilidad que se está instruyendo en el (juzgado) central 2 (caso Koldo), con normalidad, sin la presión que suponen unas medidas cautelares injustas y desproporcionadas, se irán aportando a la causa los elementos necesarios para determinar si hay o no fundamentos para la imputación”, expuso el penalista.

El abogado trató de esta forma evitar que el magistrado Santiago Pedraz, acordase su ingreso en prisión, como así ocurrió finalmente. El instructor accedió a lo solicitado por el fiscal Anticorrupción Luis Pastor quien, al término del interrogatorio, consideró que había indicios más que suficientes para acordar su ingreso en prisión En concreto apeló a un presunto riesgo de fuga y al de destrucción de pruebas.

“Se están tratando no solamente de trabar los bienes en España, sino que este entramado criminal tiene en el extranjero más 70 millones de euros. Son fondos que, por parte de la instrucción, se debe tratar de localizarlos y bloquearlos porque es producto de este fraude fiscal”, expuso.

Frente a ello Choclán dijo que era una medida “desproporcionada” y que su cliente, considerado como “nexo corruptor” de la trama Koldo, no tenía nada que ver con Villafuel, la empresa clave de esta trama que habría defraudado 182 millones de euros al fisco. “Hasta ahora es una investigación puramente policial. Sabemos que los delitos fiscales son esencialmente discutibles en la mayoría de los casos y se le atribuye una participación que él mismo ha negado”, expuso.

Por ese motivo hizo un primer alegato a favor de colaborar con las pesquisas; movimiento que se materializó apenas semanas después, el 21 de noviembre. Ese día, Aldama salió de prisión para realizar una primera confesión de la trama Koldo y también de aspectos relacionados con este caso, como es la obtención de la licencia de Villafuel para operar en el sector de los hidrocarburos.