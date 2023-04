"Amargada, soberbia, triste... ¡Dimite!": Las redes estallan contra "Pam", la número dos de Montero

Pocos o ninguno. Este es el total de comentarios favorables que ha recibido hoy en redes la secretaria de Estado de Igualdad y número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam. Y es que, en un intento por victimizarse y cargar contra la votación de la reforma de su Ley del "solo sí es sí", que tiene lugar este jueves en el Congreso de los Diputados, la podemita no ha salido bien parada. Es más, la jugada se le ha vuelto en contra y lo que ha recibidoes un tsunami de críticas y reproches.

"Hoy es un día triste pero ya sabíamos que cuando conquistamos nuestros derechos debemos estar vigilantes porque bastará una crisis para que vuelvan a ser cuestionados. Aquí hemos estado, estamos, y seguiremos las feministas. Y es más necesario que nunca", rezaba su tuit. El aluvión de respuestas no se hacía esperar.

"Un día triste en poder reformar una ley hecha por indigentes culturales que dejan en la calle a violadores. Que poca humanidad tenéis, deberíais rectificar, pero no sabéis decir nos equivocamos. Deberíais estar todas cesadas hace tiempo", rezaba uno de los primeros comentarios al mensaje de la número dos de Montero. Comentario al que seguirían muchos más en los que también se le acusa de "mendigar un puesto en las próximas listas" o se le pide que deje a un lado el "victimismo" y se haga "responsable del estropicio legislativo". En definitiva, le dicen que "menos llorar" y más asumir responsabilidades o lo que es lo mismo, que dimita.

Sobra decir que desde que se anunció el pacto entre PSOE y PP a cuenta de la reforma de la Ley del "solo sí es sí", tanto Podemos como el ministerio que dirige Irene Montero y sus altos cargos, han mostrado su más férrea oposición. Lejos de asumir culpas o pedir perdón han cargado duramente con lo que consideran un "retroceso" de derechos. Sin embargo, los comentarios vertidos en redes sobre este asunto distan mucho de esa visión de Podemos. La prueba son los distintos calificativos que recibe Rodríguez Pam: "Amargada, soberbia, triste" o los reproches por su actitud. Son muchos quienes le piden también que dimita y asuma su responsabilidad por los más de mil agresores sexuales beneficiados por la ley impulsada por Igualdad.

"Habéis representado, representáis, y representaréis el poco tiempo que os queda, una vergüenza para las verdaderas feministas, que no pueden estar más alejadas de vuestro sectarismo y vuestros dislates. La pena va a ser que no paguéis cómo deberíais todo el daño que habéis hecho", comenta otro usuario de Twitter. Y en la misma línea, aquellos que les piden que no se pongan "medallas" que no les corresponden.

Y, entre todos los comentarios, una conclusión generalizada: "Hoy las mujeres podrán respirar y sentirse un poco más seguras. Solo queda volver a meter en prisión a los más de 100 agresores".

La reforma de esta ley, es un parche jurídico, imprescindible, pero que no entra en el fondo del problema, que no es otro que la fusión en un sólo tipo penal de los delitos de agresión sexual y abuso sexual. En las últimas horas, el Tribunal Supremo ha querido dejar clara su postura respecto al consentimiento, del que se ha hablado desde Igualdad. Así ha desmentido las teorías de Montero, Rosell y Pam, entre otras, y ha incidido en que el consentimiento "siempre ha sido sustancial" en los delitos sexuales.