Amenaza yihadista contra los periodistas que informan sobre la actividad del Estado Islámico en redes

“A los periodistas, los buscaremos y los humillaremos por asaltar nuestros canales. Filtraremos su información, sus perfiles que utilizan nuestros chats para "presumir" o "burlarse de nosotros"; enviaremos su información públicamente aquí y le daremos una muestra de su propia medicina, informando de su presencia para que tenga dificultades”.

Militantes del Estado Islámico (Daesh, Isis), a los que sólo gusta que se informe de los atentados que cometen, se irritan cuando se publican noticas referentes al contenido de sus redes sociales, en las que se demuestra el fanatismo de estos individuos para los que el exterminio de los “infieles” es el objetivo prioritario a seguir.

“No tengas piedad de ellos. Mencionaremos aquí algunos de sus grupos, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones anteriormente” Aseguran que “ya tenemos los perfiles de más de 149 personas”, no sólo periodistas. “A los que se burlan de la religión específicamente a los que se burlan de la bandera del tawhid y la Yihad, el Califato y los muyahidines. El hecho de que no hayamos dicho nada sobre sus propios miembros no significa que tengamos una presencia activa en su servidor. No sean paranoicos, arrepiéntanse ante Allah, todas estas burlas no los llevarán a ninguna parte”.

Advierten de que “todos y cada uno de ustedes deberían estar muy alerta cada vez que hagamos una publicación educativa sobre los jugadores de rol en vivo, los burladores, los sodomitas y los kuffar (infieles) en general, porque pueden ser la próxima persona que aparezca en un artículo, y no es un derecho de fanfarronería. Más bien, debido a ello, cientos de musulmanes que realmente apoyan al Estado Islámico por la causa de Alá, que difunden la palabra del Islam, que hacen la Yihad tanto en línea como en la vida real, los verán y los asociarán a ustedes y a sus amigos con la más absoluta inmundicia”.

“Aquí no hay nada para bromear ni jugar, ni siquiera para alardear; si terminas en uno de nuestros artículos, a diferencia de los artículos basura de (citan a dos medios digitales), te dolerá, y te dolerá mucho”.

Se jact6an de que “tenemos fuentes para todo lo que decimos sobre nuestras propias capacidades y nuestras afirmaciones contra grupos como estos, no somos mentirosos y les advertimos una y otra vez que no vale la pena ir contra nosotros, somos una red descentralizada dentro de una red descentralizada más grande supervisada por la dirección central de medios del Estado Islámico”.

“Así que, lo creas o no, somos sólo un pequeño engranaje en la máquina de apoyo del Estado Islámico. Si somos un pequeño engranaje que hace funcionar toda la máquina, imagina lo que la gente en el terreno te haría si tuviera el mismo conocimiento, las mismas capacidades que nosotros o el califato cibernético unido. No será agradable, y tus familias, si son kuffar, también serán atacadas si tu información se filtra en línea por nosotros, serán contactadas por periodistas o gobiernos advirtiéndoles que son "objeto de ataque", y habrá mucho estrés para ti”, aseguran.

“Los periodistas deben prestar atención a la advertencia: tenemos más de una docena de sus cuentas en una lista de vigilancia. Permitimos que nuestros medios informen siempre que sean veraces, no burlones y apoyen al Islam, el problema es que estos periodistas kafir deciden hacer lo contrario, por temor a las leyes creadas por el hombre”, concluyen.