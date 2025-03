Ana Redondo reconoce que es "difícil" respetar la independencia judicial con sus resoluciones de violencia contra la mujer

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha intervenido hoy en el programa 'La Hora de La 1', de RTVE, donde ha ofrecido una entrevista que ha sido conducida por los periodistas y presentadores Silvia Intxaurrondo y Marc Salas.

Redondo ha argumentado que, con algunas resoluciones judiciales en materia de violencia contra la mujer, "a veces es difícil respetar la independencia judicial, así como al Poder Judicial", ya que llevan a cabo actitudes que "generan alarma" y "están muy lejos" del sentir común de la inmensa mayoría de la sociedad.

"Hay veces que se dan declaraciones machistas con un sesgo que no tendrían que estar incorporadas al interrogatorio de un juez, que tiene que ser imparcial", ha aseverado la ministra, que ha rematado que todavía hay muchos jueces que todavía "no han entendido cuál es la ley", donde el consentimiento "es esencial" y "no se puede estar cuestionando a la víctima", sino que hay que poner el foco sobre el agresor.

Por todo ello, la socialista ha explicado que "este tipo de actuaciones alejan a la sociedad de una Justicia que tendría que ser igualitaria y feminista", motivo por el que se ha decidido a condenar tales resoluciones judiciales, entre las que ha puesto de ejemplo la resolución del 'caso Rubiales' por el beso no consentido a Jennifer Hermoso.

Redondo participará en las dos marchas por el 8M en Madrid

Este año el feminismo marchará, de nuevo, fracturado en dos manifestaciones independientes convocadas por distintas asociaciones para reivindicar el Día de la Mujer en próximo 8 de marzo. Una cuestión a la que la ministra de Igualdad ha restado importancia, argumentando que "hay asociaciones que ponen el acento en las cuestiones que consideran más relevantes", pero que lo importante es que a todas ellas les une "la igualdad y la lucha por los Derechos Humanos de las mujeres".

"Es lo mismo si se sale en una manifestación o en otra", ha asegurado Redondo, que ha destacado que "lo importante es alzar la voz frente a la motosierra de los derechos que pretende devolver a las mujeres a momentos pretéritos ya superados".

Teresa Ribera, Ana Redondo, Begoña Gómez, Pilar Alegría y Elma Saiz en la manifestación por el 8M Gonzalo Pérez La Razón

Por todo ello, la ministra de Igualdad ha anunciado que participará en las dos manifestaciones convocadas en Madrid por el Día de la Mujer, mientras que en la primera lo hará en representación del PSOE y en la segunda de ellas lo hará "casi a título personal".

"Nosotros no nos posicionamos, sino que defendemos y nos responsabilizamos de todas las sensibilidades [...] así que estaré en la mañana y en la tarde acompañando a los compañeros y compañeras que reivindican una sociedad más justa", ha rematado la ministra Redondo.