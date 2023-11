La APM denuncia los ataques a periodistas durante las manifestaciones contra la amnistía

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) denuncia el acoso sufrido en la noche de ayer por equipos de televisión de TVE y La Sexta, por parte de algunos de los participantes en la manifestación ante la sede del PSOE, en la calle de Ferraz. Asimismo, expresa su solidaridad con los compañeros afectados y reclama, una vez más, a los ciudadanos que respeten el trabajo de los periodistas.

"Esta asociación recuerda que, en una sociedad democrática, es esencial que los profesionales de los medios de comunicación puedan desarrollar con plena libertad su tarea de informar a la ciudadanía. Las posibles discrepancias con esos medios no dan derecho a nadie a obstaculizar la labor de los informadores y, mucho menos, a insultarlos o poner en riesgo su integridad física", agrega la asociación en un comunicado. "Por ello, la APM seguirá denunciando ese tipo de lamentables comportamientos, que, por desgracia, se repiten cada vez con más frecuencia, y a los que nuestra sociedad no puede acostumbrarse. Exigimos que el acoso y la intimidación a los periodistas no quede impune".

Finalmente, la APM "hace un llamamiento a los responsables de los partidos políticos a que, lejos de alentar los señalamientos a periodistas y a medios de comunicación, se esfuercen por inculcar en sus militantes, seguidores y simpatizantes la cultura del respeto a la libertad de información, protegida por la Constitución Española".