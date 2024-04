Aragonès ironiza sobre el giro de Sánchez con la amnistía y pide el referéndum: "Será inevitable"

Pere Aragonès ha comparecido este lunes en el debate sobre la amnistía que se ha celebrado en el Senado con varios presidentes autonómicos y la ausencia de miembros del Gobierno y lo ha hecho con un tono irónico frente a Pedro Sánchez y su rival electoral Salvador Illa. El president y candidato de Esquerra ha recordado cómo Sánchez, Illa o Miquel Iceta gritaban y presumían de que no iba a haber amnistía y finalmente ha acabado habiendo. "A pesar de las manifestaciones, todos sabemos que la amnistía de un día para otro ha dejado de ser inconstitucional e imposible. Como pasará más tarde o más temprano con el referéndum", ha señalado Aragonès, en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado.

De esta manera, Aragonès ha ironizado sobre los "cambios de opinión" de Sánchez para ahondar en la falta de credibilidad que tiene y ha tratado de infundir esperanza a su electorado independentista sobre la posibilidad de que termine habiendo un referéndum en un momento en que el separatismo anda desmovilizado. De hecho, ha asegurado que tanto la financiación singular de Cataluña (recaudación de todos los tributos) como el referéndum "serán inevitables". "Nos dirán de nuevo que es inconstitucional e imposible", ha señalado Aragonès, quien ha insistido mucho en la idea de desmontar los "noes" que lanza Sánchez cuando exigen alguna cuestión porque la experiencia ha acabado demostrando que el presidente del Gobierno acaba cediendo, como con los indultos o la derogación de la sedición. De hecho, ha reivindicado que ahora mismo no se ha tipificado ni el referéndum como delito y ha enviado un mensaje a los jueces al subrayar que la amnistía es una "enmienda a la totalidad" de la sentencia del "procés".

Aragonès ha usado la amnistía para dibujar cuál es el punto de partida y cuál será el punto final. "Todo comenzó con una pregunta", ha señalado, recordando el referéndum ilegal del 1-O que ahora queda sin condena gracias a la amnistía. "Esta pregunta es el origen del debate de hoy aquí. La voluntad de llevar a cabo un referéndum, que es legal, es posible y que es del todo necesario para resolver el conflicto de soberanía entre el Estado y el pueblo de Cataluña", ha afirmado. "Nos decían que no había amnistía. No va a haber amnistía ni autodeterminación, gritaba Iceta, lo mismo que ha dicho Illa. Podemos encontrar muchos ejemplos de ministros y dirigentes del PSOE. Todos decían que es imposible, que es inconstitucional. Y recuerdo cuando Sánchez, a dos días de las elecciones del 23J, manifestó que el independentismo pedía amnistía y referéndum, pero no ha habido amnistía y referéndum", ha resumido.