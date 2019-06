Así están los posibles pactos a 24 horas de formarse los primeros parlamentos

La víspera de la constitución de las dos primeras asambleas regionales (Madrid y Murcia) tras las elecciones del 26 de mayo, Cs se posiciona y, si en Murcia ya está claro que un diputado de la formación naranja presidirá la Asamblea, en Madrid siguen los contactos con Vox, que quiere entrar en la Mesa.

Los dos nombres que se barajan para ocupar la presidencia de Murcia son los del diputado de Cs Juan José Molina o la número tres de la lista de Cs y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Ana María Martínez Vidal.

En Madrid, Cs necesita mañana los votos de Vox para que su candidato, el diputado Juan Trinidad, resulte elegido presidente de la Asamblea. Por tanto, la formación naranja no cierra la puerta a más contactos con Vox, pero sin que ello suponga negociar acuerdos de gobierno autonómico o municipal.

Además de Madrid y Murcia, que mañana constituyen las mesas de las asambleas que, previsiblemente, darán una idea de cómo serán sus futuros gobiernos, otras cuatro comunidades (Aragón, Castilla y León, Canarias y Navarra) siguen barajando todo tipo de opciones para sellar acuerdos que garanticen la gobernabilidad, informa Efe.

Una vez constituidas estas dos asambleas (quedan otros diez parlamentos por conformar a lo largo de junio), los presidentes de las mismas deberán proponer, previa consulta con los grupos parlamentarios, un candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional.

ARAGÓN

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, se ha mostrado este lunes abierto a evaluar el apoyo a la investidura del socialista Javier Lambán tras su acuerdo con el PAR si el programa que quieran llevar adelante convence a la formación morada.

Mientras, en Madrid, tras la Ejecutiva de Cs, el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, ha insistido en negociar con su "socio preferente": el PP.

CASTILLA Y LEÓN

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha pedido a los dirigentes de Ciudadanos "empezar las reuniones" para buscar un posible acuerdo que garantice la gobernabilidad. Tudanca ha advertido de que "el tiempo se acaba" y ha insistido en que el compromiso de los populares con la regeneración "no existe".

De esta forma se ha referido a la aceptación por parte del PP de las demandas de regeneración democrática exigidas por Cs para alcanzar un acuerdo de gobierno. Respuesta sobre la que el equipo negociador de Cs ha pedido "prudencia".

COMUNIDAD MADRID

El candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha asegurado que si el diputado de Cs Juan Trinidad es nombrado mañana presidente de la Asamblea, "quedará claro el acuerdo de las derechas" y ha mantenido que aún hay una "alternativa" a la corrupción del PP y la ultraderecha.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su partido todavía no ha llegado a ningún acuerdo con Cs, ni siquiera para apoyar a Juan Trinidad, si bien ha apostillado que no es "por falta de ganas" de su formación.

Mientras el candidato socialista Ángel Gabilondo ha afirmado que tiene "intención" de optar a ser presidente regional en la futura ronda de contactos que abra el nuevo presidente de la Asamblea.

CANARIAS

EL PP y el PSOE se han comprometido a analizar un documento de trabajo redactado por los populares para intentar "salvar diferencias" que puedan permitir acuerdos para un cambio político en el archipiélago, ha informado la secretaria general del PP en Canarias, Australia Navarro.

Socialistas y populares han hablado de cambio, algo que las dos formaciones defendieron durante la campaña electoral, ha dicho Navarro, quien ha señalado que "es pronto para hablar de si el PP llegará a un pacto con CC o con el PSOE".

Esta buena sintonía entre PP y PSOE se ha reflejado hoy en el acuerdo alcanzado para gobernar el cabildo de Lanzarote y la ciudad de Arrecife.

MURCIA

Salvo sorpresa de última hora o ruptura de las conversaciones a varias bandas entre los partidos, la previsión es que en la votación del presidente de la Cámara el representante de Ciudadanos (6 escaños) sea el más votado al ser apoyado por los 17 diputados del PSOE o los 16 del PP, dependiendo del acuerdo al que lleguen en el marco de las negociaciones para alcanzar un pacto de gobernabilidad.

Además, fuentes cercanas a la negociación han señalado que el PP cederá sus votos a Vox (4 escaños), para que esta formación, a la que necesita para una mayoría necesaria de Gobierno con Ciudadanos, ya sea con su apoyo en la primera votación del pleno de investidura o con su abstención en segunda ronda, ocupe una de las dos secretarías de la Mesa.

NAVARRA

Compás de espera en Navarra tras el primer contacto impulsado por los socialistas, que la semana pasada mantuvieron reuniones por separado con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezquerra.

Preguntado por esta comunidad, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido en que "no nos vamos a apoyar en Bildu" pero "a partir de ahí, cada uno hace o que quiere: se abstiene, vota sí o vota no, pero no vamos a mantener ninguna negociación".