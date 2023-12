Los ataques de Junts ponen de acuerdo a todas las asociaciones judiciales: "Es inasumible en democracia"

Las palabras de Miriam Nogueras han puesto de acuerdo a las cuatro asociaciones judiciales, que ven "inasumible" en democracia "el señalamiento público de jueces" por parte de la portavoz de Junts per Catalunya en sede parlamentaria.

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente han reaccionado a la intervención ayer de la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso -llamando "indecentes" a varios jueces del Tribunal Supremo que, según dijo, deberían ser "juzgados"- para mostrar, desde su "firme compromiso con el Estado de Derecho", su "profunda preocupación por el intento de instrumentalizar la Justicia para fines políticos, deslegitimando a miembros del Poder Judicial".

"Es tremendamente irresponsable trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley", se quejan las asociaciones judiciales, que garantizan que defenderán "la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad e integridad de sus miembros" y recuerdan que el normal funcionamiento de la Justicia, a través de su sistema de recursos, "es garantía para la ciudadanía de un Poder Judicial sometido a la ley y garante de sus derechos".

Finalmente, aseguran que seguirán "atentas" en defensa del Poder Judicial y del "correcto funcionamiento de las instituciones democráticas que son base del Estado de Derecho que todos debemos defender".

JJpD se queja de que no se defendió a De Prada

No obstante, casi al unísono la asociación progresista JJpD ha hecho público otro comunicado en el que, tras rechazar "el señalamiento público de integrantes de la carrera judicial con sus nombres y apellidos" por parte de Nogueras, lamenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -cuyo presidente, Vicente Guilarte, ha calificado hoy en un comunicado de "inadmisible" la intervención de la parlamentaria de Junts- no reaccionara igual "cuando se produjo una auténtica campaña desde otros partidos y apoyos mediáticos para desacreditar y señalar al magistrado José Ricardo de Prada" a raíz del párrafo clave de la sentencia del "caso Gürtel" -que daba por probada la existencia de una "caja B" en el PP, un asunto que no era objeto del proceso y cuyas referencias en el fallo el Supremo consideró después excesivas- que precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

"Ningún miembro del CGPJ amparó" a De Prada entonces "por hacer su trabajo", lamenta JJpD, para la que el presidente del CGPJ debería ahora "ser coherente y no discriminar en función del integrante de la carrera judicial aludido o del partido que efectúa las declaraciones".

En todo caso, la asociación progresista reitera "la necesidad de que se imponga la mesura y la calma en estos momentos, también en la crítica a las decisiones judiciales, que no puede amparar ataques personales".