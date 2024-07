El auto del Supremo agita de nuevo la lista única independentista

La amnistía a 46 policías y la posición del Tribunal Supremo de no aplicar la ley a los principales encausados del «procés» ha hecho implosionar al independentismo que se debate contra los tribunales y agita de nuevo la bandera del victimismo, abriendo de nuevo la posibilidad de una lista conjunta del independentismo en una repetición electoral.

Ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana dan detalles de la reunión que mantuvieron en París Oriol Junqueras y Carlos Puigdemont después de años de frías relaciones no exentas de inyectivas de uno contra otro. La reunión se produjo el fin de semana horas antes del auto del Tribunal Supremo que no levantaba la inhabilitación al dirigente de Esquerra e impedía la presencia en España de Puigdemont.

El expresidente huido manosea la idea de volver a Cataluña. En estos años, Puigdemont ha rescatado la idea de su vuelta que aparecía y desaparecía como el Guadiana. Hace una semana su abogado, Gonzalo Boye, afirmaba que Puigdemont se presentaría para la sesión de investidura. El día 25, día de la investidura fallida por falta de candidato, no acudió al Parlament buscando la enésima excusa, y no está previsto que acuda a una hipotética investidura de Salvador Illa, que se presentará tenga o no los apoyos.

Aquí está la clave política de la nueva situación. Puigdemont no puede presentar candidatura si no es presencial y, de entrada, sabe que no obtendrá los votos necesarios para ser investido porque el PSC no se abstendrá. Illa sí que se presentará aunque sea su primer acto electoral en caso de no tener los apoyos de los republicanos. Y en esa investidura tampoco estará Puigdemont porque corre el riesgo de ser detenido.

Por eso, Junts está preparando el terreno a una repetición electoral y trata de sumar a ERC a sus tesis. La dificultad de apoyar una candidatura de Illa por parte de la dirección de ERC, capitaneada por Marta Rovira, juega a su favor. El problema para los republicanos es afrontar una repetición electoral sin Junqueras que sigue inhabilitado, sin líder y con un partido dividido que espera dirimir sus cuitas en el congreso de noviembre. Junts negó la posibilidad de una candidatura unitaria a ERC porque pretendía comerse parte de ERC en una repetición electoral que sitúa las perspectivas de los republicanos en el desastre de 2010 donde solo obtuvo 10 diputados.

Sin embargo, tras los últimos movimientos del Supremo ha resucitado el debate sobre la lista única independentista que, de entrada, las bases republicanas rechazan de plano y solo está bien visto por alguno de los miembros de la dirección cercanos a Marta Rovira. En principio esta lista única la formarían Junts y ERC pero no hay que descartar a la CUP que en los dos acuerdos logrados

–Mesa del Parlament y voto telemático– ha votado junto a republicanos y posconvergentes. Al tiempo, sectores de ERC contrarios a la repetición electoral no ven con malos ojos una apuesta de pacto con el PSC e investir a Salvador Illa pero siempre que «haya unidad de criterio» en el seno del partido y que el acuerdo sea suscrito por los partidarios de Oriol Junqueras y Marta Rovira para que pueda ser respaldado por la militancia.