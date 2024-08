El PP avisa: "Si Illa es presidente lo será con la agenda más independentista de todos los que pasaron por la Generalitat"

El Partido Popular va a seguir dando la batalla ante el atropello contra la igualdad de todos los españoles que supone el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado que siempre nos encontramos ante un "escenario de cesiones inadmisibles del PSOE al independentismo" donde denunció que PSC-PSOE, PSOE-PSC "ya han borrado todas sus líneas rojas y solo les queda la del referéndum".

Dolors Montserrat ha advertido de que el acuerdo para investir a Illa no es un acuerdo de los catalanes sino de "Pedro Sánchez y de Esquerra" y permitirá que los independentistas mantengan y creen "nuevos chiringuitos independentistas" lo que se traduce en "impunidad por poder".

La europarlamentaria catalana ha señalado que "nadie se deje engañar por el PSOE" porque esto "no es bueno para España". "Illa ha negociado la independencia fiscal como paso previo al referéndum para luego tener la independencia total" y así "mantener el negocio corrupto del procés", asumiendo como propia toda la agenda del procés cediendo en las exigencias del independentismo que ha arruinado Cataluña.

Por ello, Montserrat ha sentenciado: "Si Illa logra la investidura Cataluña continuará teniendo un presidente independentista". Para el PP, "la independencia fiscal servirá para crear un aparato de Estado catalán" y no para mejorar los servicios públicos que es lo que necesitan. "Esto, además de un escándalo, también es corrupción", afirmó. Los populares aseguran que Sánchez está jugando juega con los recursos de la sanidad, la educación y las políticas sociales para entregárselos al independentismo y cumplir con la reiniciación del procés, ganar así más tiempo y con ello, seguir manteniéndose en el poder ya que "si Illa es presidente lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat" en la democracia, por delante de Quim Torra o del propio Carles Puigdemont. Y es que Montserrat advierte de que los pasos se van a ir dando llevan a Cataluña hacia la independencia y hacia un referéndum. "Renace el procés" y, entregan la independencia fiscal para crear un Estado nuevo a través de la independencia algo que, ha recordado, "lo hace el PSOE, un partido que ahora se ha convertido en el nuevo partido independentista de Cataluña" y, por tanto, Illa será el "presidente independentista".

El PP está convencido de que a los catalanes lo que les preocupa es el tiempo para operarse y no si vuelve el prófugo Puigdemont; la educación, y no si el futuro de Cataluña pasa por Junqueras o Rovira, "mientras ellos mercadean con carguitos". "Sánchez entrega un enorme cheque a los independentistas que pagaremos todos", ha asegurado y, de nuevo ha reclamado que cualquier acuerdo fiscal "siempre se tiene que cerrarse en el Consejo de Política Fiscal con luz y taquígrafos", algo que no ha ocurrido.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que seguirá siendo "el freno" ante los agravios y privilegios de Sánchez que tienen como finalidad seguir aferrado a su sillón. Los populares siguen presionado a los socialistas críticos y Dolors Montserrat ha dicho que "ya no nos los creemos" ya que, si están en contra, "tienen que utilizar a sus diputados para frenar esa tramitación en el Congreso y, si no lo hacen, serán cómplices" de lo que ocurra. La eurodiputada del PP insistió en que no se los cree porque "hablan mucho, pero luego sus diputados votan lo mismo que dictamina Sánchez. Que eviten este gran atropello a la Constitución", dijo. Además, lamentó que ella pensaba que el socialismo nació para luchar contra la desigualdad, "pero son los artífices de la desigualdad".

Dolors Montserrat ha asegurado que el PP utilizará todos los instrumentos para frenar este "gran atropello" y citó al informe de la Comisión Europea que indicó que está estudiando "la infame" Ley de Amnistía para poder determinar si es compatible con la UE en el Estado de derecho. Explicó que la Comisión "tiene sospechas de la imparcialidad" del fiscal general del Estado, además de estar preocupado por las críticas a los jueces por parte de miembros del Gobierno y recuerda dicho órgano europeo ha advertido de que España debe reforzar la independencia de la comisión de conflictos además de no contar con una oficina anticorrupción específica. "La Ley de Amnistía no deja de ser una ley que borra los delitos de corrupción", apuntó. Además, recordó que también la Comisión toma nota sobre la independencia de los medios públicos de comunicación que "se encuentran en alto riesgo" mientras ven como áreas de preocupación "los ataques a los medios de comunicación". "Nosotros hemos denunciado todo ello en Europa y vamos a seguir denunciándolos" y también en Europa. "El informe de derecho es un ejemplo del trabajo que hace el PP aquí y en Europa".

El PP utilizará "todos los instrumentos legítimos, judiciales y legislativos" y denunciarán cualquier atropello a la Constitución, también en Europa. la portavoz del PP en la eurocámara ha avisado de que esos atropellos se han visto en un informe. En cuanto Puigdemont, ha alertado de que el único futuro que espera es que sea atrapado por la justicia mientras Sánchez es rehén de los independentistas. "La legislatura de Illa nace débil porque dependerá de los independentistas y no se gobernará para todos los catalanes que lo que quieren es solucionar los problemas reales".

"Nosotros no vamos a engañar a nuestros votantes, no aceptamos chantajes de nadie". Los populares tienen claro que les han votado "para solucionar los problemas reales de los catalanes, liderar el constitucionalismo y no para llevar Cataluña a una independencia" de manera que el PP Catalán no contempla dar la Generalitat a Illa con una abstención después de su preacuerdo con ERC. "El PP no va a defraudar a nuestros votantes ni tampoco a quienes no nos han votado" además de que apuntó que "estamos haciendo a lo que nos comprometimos". "Jamás estaremos con estos juegos independentistas" que buscan blanquear el independentismo y terminó siendo lo mismo.

En cuanto a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso que considera que el PSC está intentando barrer de todo lo español en Cataluña, Dolors Montserrat ha constatado que el acuerdo "aparta el castellano de todas las instituciones y obligará a que todos los médicos a que tengan el nivel C de catalán" lo que se traduce en "perder talento y nos quedaremos sin profesionales sanitarios en Cataluña" de manera que es "el gran ejemplo de cómo han engañado Illa a los catalanes" y les ha acusado de engañar "porque les importamos nada. Solo miran para mantenerse más unos días, agonizando, en La Moncloa o en la Generalitat".