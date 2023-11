El PP avisa a Sánchez: "Ni los españoles, ni la historia, le van a amnistiar"

El PP insiste en la inconstitucionalidad de la ley de amnistía que registró el PSOE ayer en el Congreso de los Diputados "por la necesidad de siete votos" para ser investido presidente del Gobierno.

Por ello, los populares se opondrán se opondrá a la calificación de la ley de amnistía en la Mesa. "Porque si era inconstitucional en 2021 lo es en 2023", apuntó por lo que "no puede ser tramitado en esta Cámara" -recordando que los socialistas se opusieron en 2021 a su tramitación porque consideraron también que era inconstitucional". También esperan que no haya ningún letrado que ampare la constitucionalidad de algo que fue declarado inconstitucional en 2021. "Estamos ante una autoamnistía de los propios delincuentes", ya que son ellos mismos, los que delinquieron, los que han dictado la ley, indicó la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra

La también secretaria general de los populares ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez por “la gran cesión, la gran humillación, a la que ningún militante del PSOE pensó que vería firmada por un portavoz socialista”. Por ello aseguró que se trata de una ley “que constituye un ataque” que, además, “no ha sido consultado a los españoles”. Ante esto, el PP insiste en que se convoquen elecciones generales porque “la movilización social e institucional no va a parar".

Gamarra se preguntó qué miedo tiene, lo que queda del PSOE a la democracia, o a que se pronuncie el Tribunal Constitucional donde destacó que "al PSOE ya no hay quien lo reconozca. Probablemente porque ya no hay quien lo reconozca". "Lo que puede tener claro Sánchez es que ni los españoles, ni la historia le va a amnistiar por lo que ha hecho y lo que está dispuesto a hacer tras haber perdido las elecciones", dijo.

La portavoz popular recordó que con la ley de amnistía "han sellado una enmienda a la totalidad de nuestra historia, poniéndose del lado de los que nunca han creído en nuestra democracia y en nuestra Constitución". Recordó que han dictado una norma que "tiene una única exposición de motivos por siete votos para que Sánchez sea presidente del Gobierno" como única exposición de motivos y que tiene como interés jurídico "proteger el interés de Sánchez" para seguir siendo presidente del Gobierno. La portavoz de los populares consideró que lo que habría que hacer con Carles Puigdemont es detenerle, sin embargo, el Ejecutivo y el Ministerio del Interior, dijo, parece que lo que quiere es "protegerle" después de que el fugado expresident de Cataluña pidiera protección siendo el ministro Félix Bolaños quien ha dado por hecho que la tendrá.

Oposición sin rendición

El PP canalizará la oposición desde el ámbito social, y también estarán presentes el próximo 18N -en la manifestación que ha convocado la sociedad civil en Madrid- para demostrar que "la sociedad española ni se calla ni estaremos quieta". También lo harán desde las instituciones por lo que, recuerda Gamarra, la norma "nace del espíritu del Tinell" que consiste en "excluir a media España del debate público". "No se puede apelar al consenso de España cuando no cuenta con el respaldo de 172 diputados, ni del Senado, cuenta con el rechazo de la mayoría de la sociedad española a la que se suman cada día más otros órganos y personas que no tienen la posición política e incluso, exdirigentes que tienen la misma ideología política de los que van a respaldar esta ley a la que en su día los socialistas se oponían. "Nunca una medida política había sumado tanto rechazo social" y, ante esto, solo puede haber una rectificación de Sánchez ante el camino que ha aprendido.