Los barones del PP no permitirán "anuncios puntuales" en la reunión del Consejo de Política Fiscal

El cupo catalán ha ocupado los discursos de la mayoría de presidentes del PP. Todos los barones están defendiendo en la reunión la necesidad de abordar desde la "multilateralidad" el nuevo modelo de financiación autonómica, a la vez que empiezan a analizar las consecuencias que tendrá el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la propia conferencia, de impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las Comunidades Autónomas del Régimen Común.

Las comunidades del PP han querido dejar claro su enfado ante el presidente del Gobierno al llegar a una Conferencia en la que Moncloa ha decidido incluir en el orden del día propuestas que no habían sido trabajadas de antemano. Desde Cantabria y como anfitriona, la presidenta María José Sáenz de Buruaga, ha advertido de que "ni Cataluña, ni ninguna otra comunidad pueden salir del régimen común". Así, ha pedido al presidente del Gobierno que "paralice el cupo separatista y que frene cualquier avance hacia la indepencia fiscal de Cataluña". El presidente de Galicia ha pedido abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no solo el nivel de endeudamiento que asumirá el Estado, como ha anunciado Sánchez, sino también "de manera inmediata" un nuevo modelo de financiación. En el caso de Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha avisado de que se debe abordar ya la revisión del sistema "en igualdad de condiciones, con transparencia y con lealtad institucional". Ha avisado a Sánchez de que no aceptarán la bilateral ni la ruptura de la solidaridad y de la igualdad.

Sobre Vivienda, desde Cantabria, la presidenta ha tachado las medidas planteadas como "insuficientes". Desde Galicia, el presidente Alfonso Rueda ha pedido que se apueste por políticas que introduzcan más viviend pública en el mercado y ha avisado de que la ley de vivienda no funciona para facilitar el acceso a la vivienda asequible. Een materia de Sanidad, desde Cantabria se ha reclamado "aumentar el número de profesionales médicos a disposición de las comunidades autónomas, sobre todo en medicina familiar. Misma crítica desde Galicia. Para el presidente andaluz, Juanma Moreno, los anuncios en materia de Vivienda se quedan cortos. " La ley estatal no ha resulto los problemas", sino que los ha agravado, ha sentenciado en su turno. Ha pedido su inmediata retirada, así como recuperar incentivos fiscales como deducción por alquiler a arrendadores y arrendatarios y el IVA cero a la primera vivienda. En materia de salud, ha reclamado, como más presidentes autonómicos, la solución urgente para MUFACE.

(Habrá ampliación)

La posición de Cantabria es conocida, firme e inequívoca: NI Cataluña, NI ninguna otra Comunidad Autónoma pueden salir del régimencomún.

Por eso, lo que pido hoy como Presidenta de Cantabria ES QUE el Gobierno paralice el cupo separatista y QUE frene, corte de raíz cualquier avance hacia la independencia fiscal de Cataluña.