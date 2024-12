Begoña Gómez podrá acceder a los juzgados por el garaje ante el "posible riesgo para su integridad física"

Begoña Gómez podrá acceder mañana a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje, tal y como había solicitado Moncloa por razones de seguridad. Así lo ha decidido la decana de los juzgados, María Jesús del Barco, en un acuerdo gubernativo en el que -como ya sucedió con motivo de sus dos comparecencias anteriores el 5 de junio y el 19 de julio, acuerda la medida porque sí advierte "un posible riesgo para la integridad física" de la esposa del presidente del Gobierno.

El departamento de seguridad de Presidencia del Gobierno reclamó ese acceso privilegiado porque según alerté "existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente" hacia Begoña Gómez, "lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada".

La magistrada recuerda en su resolución que el acceso a las sedes judiciales debe realizarse con carácter general "por las entradas comunes", salvo en el caso de determinadas personas que "por su relevancia pública o por el interés mediático del procedimiento en el que comparecen, solicitan su acceso por un lugar diferente", siempre y cuando concurran "la posible existencia de un riesgo para la seguridad, la vida o integridad física", que en este caso sí aprecia. Del Barco deja claro que esta autorización excepcional "no se extiende a la asistencia letrada de la investigada, por lo que su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, "deberá acceder por el acceso general para profesionales".

Por otro lado, y para "amparar y proteger el derecho fundamental a la libertad de información", la decana ha acordado que se permita a periodistas de cuatro agencias de noticias -Colpisa, Efe, Servimedia y Europa Press- acceder al distribuidor de la planta en la que se encuentra el Juzgado de Instrucción número 41, "para seguir desde fuera de la Sala" las comparecencias (además de Begoña Gómez está citado a declarar, también como investigado, el exconsejero madrileño Juan José Güemes, en la actualidad directivo del Instituto de Empresa que otorgó a la esposa del presidente del Gobierno la dirección del África Center).

Según trasladó a la decana la empresa encargada de la seguridad de los juzgados, para garantizar la seguridad de Begoña Gómez se pondrá en marcha "un dispositivo específico ampliado" basado en "la experiencia adquirida en anteriores comparecencias" de la esposa de Pedro Sánchez, "dado que el equipo de seguridad que la acompaña modifica de alguna manera los procedimientos normalizados ante eventualidades de este tipo". Además, trasladó a Del Barco que se contará con el apoyo de personal de Policía Nacional, con la que se mantendrán "en continua comunicación" por si es necesario su intervención.

Begoña Gómez comparece en esta ocasión en relación a la supuesta apropiación indebida del software que desarrolló en el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, después de que el juez Juan Carlos Peinado admitiese a trámite una querella de Hazte Oír por este motivo contra la esposa del jefe del Ejecutivo, investigada además por tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional. En sus dos comparecencias anteriores, no declaró, bien porque se acogió a su derecho a no hacerlo, bien porque su abogado afirmó desconocer una de las denuncias contra ellas, lo que llevó al instructor a suspender la declaración para no causarle indefensión.