Ya hay fecha para que Sánchez rinda cuentas por Leire Díez

Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados por la polémica de Leire Díez. El presidente del Gobierno lo hace forzado por el PP y algunos de sus socios -como ERC y Podemos- que presentaron sus propias iniciativas para obligarle a comparecer en la Cámara. Con este contexto, en Moncloa han preferido manejar el calendario para vestir de cierta voluntariedad su intervención y no reconocer que va a rastras.

Sánchez ya maniobró a través de la Presidencia de la Cámara para evitar que la comparecencia se produjera este mes de junio y será ya en julio, sobre la segunda semana del mes, según apuntan fuentes gubernamentales cuando se prevé que lo haga. De este modo, y tras participar en el Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio, el presidente lo hará a petición propia para informar de la cumbre en Bruselas e incluir otros asuntos que marcan la actualidad, como el caso de Leire Díez o el procesamiento del fiscal general del Estado.

La Mesa del Congreso ha calificado este martes las peticiones de comparecencia registradas, por un lado por el PP y por otro por Podemos y ERC, para que el jefe del Ejecutivo responda por las maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para conseguir información contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y la próxima semana se dará trámite a otra petición del PP, registrada este lunes, para que Sánchez rinda cuentas por la continuidad de Álvaro García Ortíz al frente de la Fiscalía General pese a haber sido procesado por un juez del Tribunal Supremo.

Preguntado en rueda de prensa cuándo podría sustanciarse esa comparecencia, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha asegurado que Sánchez "cumplirá la ley" y acudirá a la Cámara después del Consejo Europeo previsto para finales de junio. López no ha dado una fecha exacta, pero, según han explicado fuentes parlamentarias, en la reunión de la Junta de Portavoces se ha apuntado la posibilidad de que ese Pleno extraordinario -por convocarse ya fuera del periodo de sesiones- tenga lugar la segunda semana de julio, una vez que pase el congreso del PP.

"Presidente huido"

Antes de la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que Sánchez acudirá este miércoles a la sesión de control del Congreso, pero que después "ha decidido huir", pues no tiene intención de volver a la Cámara en lo que queda del mes de junio. "Parece que no volverá hasta que termine el periodo de sesiones. Tenemos un presidente huido, forajido, que lleva más de 40 días sin contestar a preguntas periodistas y que escapa a las sesiones de control", se ha quejado. A su juicio, "si no tiene nada que ocultar" sobre el 'caso Leire' debería dar explicaciones cuanto antes, porque con su "estrategia de fuga permanente" no hace "más que confirmar que está en el ajo y en el lío".