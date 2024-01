Bildu reprende al PNV por intentar colar el "derecho a decidir" en la reforma del artículo 49 de la Constitución

La reforma del artículo 49 de la Constitución para reemplazar el término "disminuidos" por "discapacitados" concita el apoyo unánime de los cinco partidos independentistas y nacionalistas del hemiciclo (ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG). Sin embargo, eso no quita que haya suscitado cruce de reproches entre esos partidos: en concreto, entre Bildu y el PNV. Los nacionalistas vascos han presentado once enmiendas, entre las cuales aparecen algunas relacionadas con el "derecho a decidir" del País Vasco, algo que la izquierda abertzale ha criticado porque considera que no es el momento de hacerlo en medio de una reforma constitucional quirúrgica, que se despacha en apenas dos días. "Debemos ser serios y respetuosos con la ciudadanía vasca", ha espetado Mertxe Aizpurua, en un reproche al PNV.

El PNV ha presentado once enmiendas a la Constitución, de las cuales destaca la relacionada con el "derecho a decidir" del País Vasco. A través de la creación de una nueva Disposición adicional, pretenden incluir el siguiente precepto: "La plena realización de los Derechos Históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado", señala la enmienda.

El diputado del PNV Mikel Legarda se ha encargado de defender la postura de su partido durante el debate y ha señalado que hacen una "valoración positiva" del fondo de la reforma constitucional (es decir, del cambio del artículo 49), pero no de la "forma" porque considera que debe ser más amplia. "Consideramos que la reforma de la Constitución no solo se debe llevar a cabo cuando el PP y el PSOE lo deciden, y solo sobre los aspectos que consideren, proponiendo al resto de grupo una suerte de contratos de adhesión", ha señalado Legarda, quien ha matizado que la crítica "no es tanto por lo que se propone sino por lo que se omite", en referencia a que no se ha abierta un "diálogo" con el resto de fuerzas "para considerar otras cuestiones susceptibles". "Como las que consideramos oportunos, como en el caso del pueblo vasco cuyo encaje constitucional sigue siendo una cuestión pendiente", ha añadido Legarda.

En cambio, Mertxe Aizpurua se ha mostrado en contra de la iniciativa del PNV. La portavoz de Bildu ha señalado que no van a presentar enmiendas por "respeto a las personas con discapacidad" y porque considera que tampoco es el momento para introducir el debate territorial. "Aunque el debate y votación de esta semana demuestra que cuando existe voluntad política, todo, hasta la Constitución, se puede y se debe cambiar para adaptarse al tiempo y voluntades de la sociedad, el debate nacional y sobre la plurinacional del Estado y el reconocimiento de nuestras naciones y el derecho a decidir necesita de un debate amplio, sereno y profundo. Es un debate tan serio e importante, tan definitorio, que no puede ni debe hacerse en dos días aprovechando otro debate para conseguir un titular. Debemos ser serios y respetuosos con la ciudadanía vasca", ha señalado Aizpurua.