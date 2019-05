Canarias, una barrera para Vox: no consigue representación en ninguna institución

A pesar de que la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal multiplicó por doce sus resultados en el Parlamento de Canarias ya que obtuvo un 0.2% en cuanto a porcentaje de voto en 2015, el resultado en los comicios de ayer ascendió hasta un 2,47%. Los 22.021 votos que recibió la candidatura liderada por Carmelo González al Parlamento de Canarias no fueron suficientes para que Vox obtuviera representación en la institución más importante de Canarias.

De este mismo modo, tampoco ha conseguido ningún representante en los Cabildos que gobiernan cada una de las siete islas. Fue en la isla de Gran Canaria donde más votos recibió su candidatura al Cabildo de la isla (9.051 votos) pero no obtuvo ningún escaño. Cabe destacar que Vox no presentó listas para los Cabildos de La Gomera y El Hierro pero sí que lo hizo en el resto de islas, obteniendo resultados que no le permitieron tener ediles en estas instituciones.

Y lo más llamativo de estos resultados es que no ha conseguido entrar en ninguno de los 88 ayuntamientos que conformas las Islas Canarias. Es verdad que es muchos de ellos no constituyó ninguna candidatura pero sí que lo hizo en las dos “plazas” más importantes a nivel municipal en Canarias: en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el de Santa Cruz de Tenerife y como ya se ha anticipado, no obtuvo ningún escaño.