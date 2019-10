Casado y Rivera exigen tomar ya el control de los Mossos

El presidente del PP, Pablo Casado, apostó anoche por activar la Ley de Seguridad Nacional ante los incidentes registrados en Cataluña durante las protestas por la sentencia sobre el «procés» y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó al presidente del Gobierno que actúe ya ante la ola de violencia en Cataluña.

«Ante los violentos disturbios que elevan la tensión en Cataluña, Sánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad. Es urgente garantizar la seguridad y el orden público», indicó Casado en su cuenta de Twitter.

Por la tarde había resaltado que la «obligación» de Pedro Sánchez es «garantizar el orden público y las libertades, e indicó que ante «cualquier nuevo corte de infraestructuras e intento de presión sobre cualquier institución pública, el Gobierno debe activar la Ley de Seguridad Nacional». «El PP va a estar muy vigilante», advertía.

Por su parte, el líder de Ciudadanos reclamaba al presidente en funciones que actúe ya ante la violencia registrada en las calles catalanas. «Lo que estamos viendo en Cataluña es inadmisible. Sánchez no puede seguir impasible ante esta ola de violencia que está sembrando el caos. Se lo advertimos, se veía venir hace tiempo, va tarde. Tiene que actuar y proteger a los ciudadanos de los radicales separatistas. ¡Basta ya!», escribió Albert Rivera en Twitter.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona, Inés Arrimadas, censuró a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por restar importancia a los incidentes. «No, señora Calvo: lo que está pasando en Barcelona no es “razonable” ni normal. Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley. Sánchez tiene que actuar inmediatamente para protegernos no sólo de los radicales sino del Govern que les alienta».

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cargó duramente contra el Gobierno por su actitud y reclamó la activación del artículo 166 de la Constitución, que regula la activación de los estados de alarma, excepción y sitio. «Esto pasa ahora mismo en la delegación del Gobierno de Barcelona. Y pasa porque hay una Generalidad en rebeldía, porque la violencia es impune y porque el Gobierno de Sánchez es incapaz de defender orden constitucional. Exigiremos al Gobierno que solicite al Congreso aplicar el 116», indicó.

A las críticas también se sumó la diputada y candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, Lorena Roldán, que cargó contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, e ironizó sobre el supuesto carácter pacífico de las protestas.

«En esto ha convertido Cataluña, Sr. Torra. ¿Hoy les volverá a dar las gracias? Nunca más podrán decir que son la “revolución de las sonrisas”», se preguntó.