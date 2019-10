‼️ MISSATGE D'ORIOL @junqueras DES DE LLEDONERS:



"Estic emprenyat i indignat. Segur que a fora també ho esteu. Això no farà pas que abandonem els valors republicans. Avui tenim més motius per voler la #independència i per seguir defensant la justícia, la llibertat i el progrés" pic.twitter.com/rfnQprenwL