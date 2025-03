Caso Koldo: dos testigos clave sitúan a Aldama tras el alquiler del piso de Jessica

La ronda de testificales de este martes en el caso Koldo sirvió para desvelar más detalles sobre los lazos de Jessica Rodríguez con la trama. De los cinco testigos que desfilaron por el alto tribunal, dos confirmaron que la trama costeó los más de 88.000 euros de alquiler del piso de la ex novia de José Luis Ábalos. En concreto, Joseba García (hermano de Koldo García) y Alberto Escolano (presunto testaferro de Aldama) confirmaron los abonos del alquiler y delegaron los mismos en el empresario clave de la red: Víctor de Aldama.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración consultadas por LA RAZÓN, precisan que los dos testigos se refirieron a la vivienda de lujo en la que residió la amiga especial de Ábalos entre 2019 y 2022. Sus testimonios eran importantes para esclarecer si, como sostiene la Guardia Civil, Aldama estuvo detrás de esta gestión. En ese sentido, el primero en comparecer, Joseba García, explicó que abonó parte de las rentas "de manera altruista" y que fue una "casualidad" que fuera la novia del hermano de su jefe. "Era un favor", terminó diciendo.

Por su parte, Alberto Escolano confirmó también los pagos. El conseguidor del caso Koldo fue el que más gastos sufragó llegando a interponer su empresa para alquilar la vivienda de Plaza de España. En concreto, y según la UCO, transfirió 54.528 euros desde su mercantil Serma Elecom S.L y 16.646 desde su cuenta. Ambos extremos los confirmó este martes en sede judicial, añadiendo, además, que su mujer también efectuó pagos.

El origen del dinero

Preguntado por los motivos de esta acción, Escolano dijo que obedeció órdenes de Aldama, tanto al inicio del alquiler, en marzo de 2019, como al término del mismo, en 2021. "No pedí explicaciones", expuso. Este testimonio refrendaría la tesis de la Guardia Civil, que lo señala como presunto testaferro de Aldama. No obstante, él defendió en sede judicial que tienen una "amistad profunda" y que son "socios".

Tanto Joseba como Escolano aseguraron ante el magistrado Leopoldo Puente que desconocían que Jessica era la pareja del entonces ministro de Transportes. Ahora bien, este último confirmó por primera vez que vio a Ábalos en dicha vivienda en un par de ocasiones. "Yo los vi juntos, pero no pregunto. En varias ocasiones", razonó.

Según razonó -en consonancia con lo defendido por Koldo García en sede judicial- la vivienda también se empleó en los primeros meses de su alquiler para reuniones de negocios entre los miembros de la trama. "Ella estudiaba odontología, entonces se podía mantener una reunión de empresa allí", aseguró. No obstante, cuando vieron que la estancia de Jessica se alargó, dejaron de utilizarlo.

Con estas confesiones, los investigadores constatan que la trama costeó los 88.101 euros del alquiler, a falta de conocer el origen de los mismos y su conexión con las actividades ilícitas de la red. Al respecto, cabe recordar que una de las aristas de la investigación del caso Koldo es el cobro de comisiones por el pelotazo de las mascarillas y el presunto blanqueo de las mismas. Según la Guardia Civil, los implicados en la adjudicación de los contratos de pandemia, obtuvieron 17 millones de euros limpios de estas adjudicaciones.

El hijo de Ábalos: "Estoy en una situación lamentable"

Además de Escolano y Joseba, el juez escuchó a Víctor Ábalos. El hijo del exministro reconoció que Koldo García le presentó a Aldama en plena pandemia para constituir una sociedad "dedicada al ámbito deportivo". También confirmó que asesoró a su padre en relación con el piso de lujo de 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana, que el conseguidor le habría conseguido a cambio, presuntamente, de mediar para adjudicar contratos de su Ministerio a empresas ligadas a la trama.

El instructor del ‘caso Koldo’ en el Supremo toma declaración a 17 testigos hasta el 5 de abril Jesús Hellín Europa Press

Sobre este episodio Víctor explicó que ni vio el piso, ni le llegó ninguna documentación sobre el mismo. "Mi padre me explicó que era un piso de subasta y que, además, tenía un inquilino y yo desconfié", expuso. No obstante, dejó claro a preguntas del magistrado Leopoldo Puente que su padre no le pidió consejo. "Lo ofrezco yo", matizó.

Al hilo, el instructor se interesó por su actividad profesional ante las sospechas de que hubiera podido utilizar su asesoría para conseguir contratos públicos con su padre en el Gobierno. El testigo confirmo que tiene dos sociedades (External Consulting y Mundo Sports Technology S.L) pero que no cuenta con fuentes de ingreso. "Estoy pasando una situación lamentable", expuso. Además, negó que tuviera cuentas en el extranjero o bienes inmuebles.

Aldama en el Ministerio de Transportes

"¿Puedo decir algo? En esta situación no me he visto en mi vida. Mi padre es de su familia y yo de la mía. No tengo nada que ver con la política", expuso. A renglón seguido, el hijo del 'ex número' tres del PSOE se quejó de que se le esté sometiendo a una investigación patrimonial pese a no figurar como investigado. "Se me vulnera el derecho de defensa", expuso.

Además de estos tres testigos, comparecieron el empresario Israel Pilar; Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero y Ana María Aranda, secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Esta última defendió a Ábalos y explicó que, no se reunió con Aldama en el Ministerio. "Las veces que lo vi, iba acompañado de Koldo García", expuso.