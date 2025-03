El hermano de Koldo, sobre el teletrabajo de la novia de Ábalos en Ineco: "No tiene ningún manejo con el ordenador"

La novia de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, fue contratada en Ineco en marzo de 2019 y se le concedió el teletrabajo pese a que -según ha asegurado al juez Joseba García, hermano de Koldo García- no tenía "ningún manejo con el ordenador". Según fuentes jurídicas, en su declaración como testigo el hermano del exasesor del entonces ministro de Transportes ha afirmado que él no fue quien la colocó en la empresa pública dependiente del departamento que dirigía Ábalos, sino que desde el departamento de Personal se le trasladó que si necesitaba ayuda "podría tener un recurso". "Cuando yo me entero ya estaba trabajando en Ineco", ha explicado según esas mismas fuentes.

"Si hay un recurso, bienvenido sea", piensa él, que decide ponerse en contacto con Jéssica, a quien llama por teléfono, citándola en su despacho. "Es cuando realmente yo me entero de que no tiene ningún manejo con el ordenador y le digo que si en algún momento puntual necesito que haga alguna función, pues le avisaré".

En esos momentos, ha afirmado, desconocía que ella tuviese una relación sentimental con Ábalos. "Yo no la conocía absolutamente de nada", ha dicho. "Cuando me entero de que parece que tenían una especie de relación" (dos meses después, según su testimonio), "por el chismorreo, me quedo un poquito cortado".

Trabajaba "en casa"

El magistrado Leopoldo Puente ha preguntado a Joseba García si sabía "en qué concreto puesto de trabajo" desarrollaba su cometido la novia de Ábalos. "En casa. Para ello precisamente le dieron el ordenador", señaló el testigo, que está imputado por el "caso Koldo" en la Audiencia Nacional.

Según Joseba García, quien se incorporó a Ineco en 2019, se dedicaba a realizar "informes de seguridad", por ejemplo en relación con "los sabotajes de Barcelona". Respecto a "los trabajos que hizo" la novia de Ábalos, el testigo afirmó a preguntas del letrado de su hermano que supone que trabajó "porque fue contratada" y porque "realizaba los partes". "Y si nunca trabajó" (como afirmó la propia Jéssica en su declaración como testigo en el Supremo) "pues a Ineco hay que preguntarle".

Jéssica Rodríguez explicó al juez que accedió a Ineco gracias a Ábalos porque ella "no había echado el currículum en ningún sitio". Según dijo, ella tenía "un grado superior", estaba estudiando la carrera y tenía "conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban". Tras recoger un portátil, afirmó que como auxiliar administrativa de Joseba García debía "estar a la espera de que él me necesitase". Aunque, dijo, nunca la llamó para trabajar.

"Yo le pregunté si necesitaba algo, pero nada". Así, durante dos años, durante los cuales cobró el salario mínimo, 1.060 euros al mes. "¿No hizo nada en estos dos años?", le preguntó el instructor por si quedaba alguna duda. "No", respondió ella.