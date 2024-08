Los colaboracionistas

Mis amigos de obediencia socialista últimamente están nerviosos. Son buena gente: bienintencionados, bondadosos, que al igual que yo aspiran a un mundo mejor para nuestros hijos. Lo que básicamente nos diferencia es que a mí podrían definirme como votante independiente (que no independentista); con eso quiero decir que, en los temas que crean disensiones, escucho las argumentaciones de una parte, luego de la otra y saco mis propias conclusiones. Eso no me hace ni mejor ni peor que mis amigos de obediencia socialista, ni tampoco de mis amigos de obediencia católica, de mis amigos de obediencia nacionalista e incluso de algunos de obediencia ultra de ambos extremos. Pero, lo que sí que provoca es que, en líneas generales, siempre ando menos excitado de los nervios que ellos. Ante cualquier polémica, abro un paréntesis de reflexión y me lo tomo con calma, convencido de que la frialdad es siempre lo mejor para llegar a cualquier tipo de conclusión.

De hecho, en griego antiguo, el significado de la palabra skepsis era precisamente eso: abrir un paréntesis. Y cualquier afirmación que provenga de uno de nuestros políticos, lo primero que tenemos que hacer es ponerla entre paréntesis, ser escépticos con ella sin complejos. Pero esa sensatez a mis amigos de obediencia socialista les pone inquietos y excitados, a la que salta. Cuando les pido que me muestren sus argumentos y rebato aquellos que no me parecen convincentes, se exaltan con facilidad, les sube la presión, hablan muy deprisa, se ponen congestionados, apopléticos. Y yo, que los quiero bien, me inquieto por su salud cardiovascular.

Todas las pistas apuntan a la situación de alguien que se siente acorralado y que llama a la razón a gritos. Pero todos sabemos que cuando se llama a la razón a gritos es cuando precisamente esta nunca viene. Yo creo que todo se debe a que el presidente Pedro Sánchez les ha colocado a todos en una posición insostenible a todas luces. Les ha presentado su conveniencia específica como si fuera una necesidad de bien común y les ha asegurado que había que colaborar con enormes injusticias para conservar el poder. Porque con ese poder podrán luchar contra unas injusticias estructurales todavía mucho más grandes. El viejo cuento de que el fin justifica los medios, otra vez. Pero el primer efecto que se ha visualizado de esa colaboración es que, en Cataluña, la clase política se ha situado por encima de la ley y, además, se ha puesto a la policía al servicio de esa clase política. Es duro y desalentador para ellos tener que ser tibios con un dictador impresentable y repugnante como Maduro o tragar con que justicia social y redistribución de la riqueza es dar a los caciques locales (aquellos que precisamente se han situado por encima de la ley) el poder de gestionar a su gusto los impuestos de todos.

Mis amigos no lo manifiestan, pero en sus rostros se reflejan unas dudas tenebrosas sobre si el paisaje que les ha pintado el presidente Sánchez no será fantaseado e inexistente. La fuga de votos sigue ineluctable, constante, con parsimonia, gota a gota, como un tormento malayo. Intentan agarrarse a un clavo ardiendo recordando que el candidato socialista ha conseguido la presidencia regional y que con ella podrá hacer grandes cosas. Pero les desilusiono de nuevo recordándoles que eso ya sucedió hace quince años y no sirvió de nada. En el socialismo catalán se refugiaron siempre los ultras del nacionalismo cuando fracasaban. Es un tipo de socialismo, el catalán que está herido de cortoplacismo. Dado que en el país de los ciegos el tuerto es el Rey, como los demás partidos de la región son aún más cortoplacistas que ellos, parece como si el PSC no lo fuera pero luego resulta que sí. Yo, como prefiero definir fenómenos que defender doctrinas, describo este panorama y es cuando mis bienintencionados amigos izquierdistas se ponen de color púrpura hemorroide.

A los socialistas les va a costar quitarse de encima a Pedro Sánchez porque es como una lapa. Su receta tiene todo el aspecto de nueva cocina de fusión servida en un orinal usado. Para tragársela, hay que creer al líder mesiánico. Y, si algo me gusta del sentido común, es que es lo más opuesto al pensamiento mesiánico.