Un concejal del PSOE de Navarra se cuela en una piscina municipal y se baña, con menores, de madrugada

El PP de Navarra ha exigido la dimisión del concejal socialista del ayuntamiento de Fontellas (Navarra) quien a su vez es teniente alcalde de la localidad, David Peña tras haberse conocido que accedió a la piscina municipal de la localidad de forma irregular para bañarse de madrugada y sin ropa con un grupo de gente entre los que se encontraban menores.

El propio Peña ha emitido un comunicado de disculpas a los vecinos del municipio, donde admite lo ocurrido, según adelantó Navarra.com.

Fue en la noche del sábado al domingo cuando el concejal de Fontellas, en plenas fiestas del pueblo, tras una noche de fiesta decidió saltar la valla que impide que se pueda acceder a las piscinas municipales y colarse. Entonces se despojó de su ropa y quedándose en ropa interior en presencia de un grupo entre los que se encontraban algunos menores de edad. Muchas de las personas que habían accedido junto al concejal se encontraban bebidas, en un ambiente festivo, con el consiguiente riesgo que pudiera suponer -ya que no había tampoco ningún socorrista al estar cerrada la piscina-. Sin embargo, el concejal Peña se ha negado a dimitir. Y es que existen vídeos y fotografías de lo que aconteció que, además, fueron compartidos en distintas redes sociales. Asimismo, la alcaldesa de Fontellas ha reconocido que conocía ya los hechos desde hace días, pero no considera que colarse en la piscina municipal sea un motivo para cesarlo. Este no sería el primer caso de "abuso de poder" de instalaciones públicas que han ocurrido en otros municipios de Navarra.

Ante esto, el PP de Navarra ha emitido un comunicado en el indica que, tras "los actos acontecidos la madrugada del sábado al domingo y la inacción por parte de la alcaldesa, pedimos que se revisen las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la piscina municipal, donde el concejal accedió y se bañó con un grupo de jóvenes y menores".

El Grupo Municipal del PP de Fontellas también ha pedido explicaciones a la alcaldesa, que fue conocedora de estos actos al día siguiente. Asimismo, para el PP de Fontellas es "insuficiente" el comunicado que ha sacado el concejal pidiendo disculpas por lo ocurrido y subrayando que se trata de un acto "privado" que nada tiene que ver con el Ayuntamiento.

Por ello, el PP quiere que se recuperen las imágenes grabadas y se esclarezcan los hechos.