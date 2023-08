El coronel de los Cobos se incorpora esta semana a su despacho en la comandancia de Madrid

Ya es efectiva la reposición en su puesto del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid al haber publicado hoy la correspondiente resolución, firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en el Boletín Oficial del cuerpo.

En el caso de Madrid, el plazo para efectuar dicha reincorporación es de cinco días, según fuentes de la Benemérita, que no han pronunciado si procede un nuevo acto de toma de posesión o no, ya que se trata del cumplimiento de una sentencia judicial. Se cree que la incorporación a su despacho se producirá a lo largo de esta semana y entonces se sabrá si hay acto de toma de posesión o no.

El puesto de coronel de la citada comandancia se encontraba vacante al haber ascendido a general su anterior titular, David Blanes.