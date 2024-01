El PP censura que Sánchez ceda el 100% de los tributos a Junts, con tal de "mantenerse en el poder"

En clave electoral y buscando la desestabilización de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de los catalanes, Carles Puigdemont vuelve a ser la pieza clave del tablero. Junts ligará los PGE a la cesión total de tributos. O lo que es lo mismo, exigirán al Gobierno que les ceda el cien por cien de todos los tributos que se recaudan en Cataluña. Un órdago que, a juicio del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, responde a las ansias de Pedro Sánchez por permanecer en el poder. Por ello, ha pedido que "las mejoras que deban hacerse en el sistema de financiación se hagan de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y no respondan a pagos políticos para que Sánchez siga un día más de presidente".

Ayer mismo, en este devenir de propuestas sobre la marcha, una denuncia del Partido Popular provocó que el Gobierno tuviese que reaccionar rápido y anunciase que elevaría el mínimo exento en el IRPF en paralelo a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), para que el impacto sobre sus retenciones no sea "excesivo". Así lo recordado este martes en una entrevista en "Espejo Público" Juan Bravo, quien ha manifestado que su partido pidió la exención del IRPF para que "el incremento del SMI fuera en su totalidad a los trabajadores y no fuera a engrosar la recaudación de Hacienda, que se quedaba con el 44 por ciento de la subida del SMI".

Fuentes de Hacienda confirmaron a este diario que no se trataba de una improvisación, aunque así lo pareciera. Aseguraron que ya se estaba trabajando en esta medida porque "el Gobierno siempre ha acompasado la subida del SMI con las correspondiente modificación en el IRPF. Y esta vez no será una excepción, por lo que sí que habrá un incremento del mínimo exento en el IRPF en 2024". En este punto, el dirigente popular hace un inciso y acusa al Gobierno de "no decir toda la verdad", ya que los que cobraban el SMI el año pasado sí tuvieron que pagar el IRPF, ya que no estaba exento.

Tampoco se muestra muy conforme el dirigente popular con el tema de la improvisación. Así, se pregunta "por qué el Gobierno modificó la Ley de Renta y no cambió en ese momento el artículo 96 para cambiar el mínimo", en lugar de hacerlo apenas cuatro horas después de que lo pidiera Feijóo. A su juicio, "lo importante es mejorar las condiciones de los trabajadores, porque no está bien que el Gobierno se quede con el 44 por ciento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional".

Y añade más. Si este problema no se modificara, "afectaría a muchos pensionistas que estén en 15.600 euros y se le incremente la pensión en el 3,8 por ciento porque tendrían que pagar un 42 por ciento".

Sin acuerdo entre sindicatos y patronal

El vicesecretario económico del PP ha explicado que lo suyo es que la subida del SMI hubiese sido acordada entre sindicatos y patronal, porque "hay que valorar hasta donde se puede subir el SMI sin que se destruya empleo", pero no ha sido así. Y es que Bravo ha reprochado al Gobierno que, una vez más, use la subida para "tapar las urgencias del Gobierno", recordando que el PP propuso recurrir a expertos independientes para valorar hasta dónde se podía llegar. Tampoco se contempló esta opción por parte del Ejecutivo.

Utilizar el SMI para tapar las urgencias mediáticas del Gobierno, sin tener en cuenta cómo puede afectar a las pequeñas empresas, es muy poco responsable.



📺 @juanBravoBaena en @EspejoPublicopic.twitter.com/bRRlJOjVE6 — Partido Popular (@ppopular) January 16, 2024

"Al autónomo le han subido las cotizaciones, los impuestos, el salario que tiene que pagar a sus trabajadores, la luz, el gas y todo esto sin que el Gobierno pare de recaudar, 61.000 millones de euros más desde noviembre de 2018 hasta noviembre del 2023", ha concluido Bravo.

Críticas a Yolanda Díaz

Pero si alguien cuenta con el reproche del vicesecretario de Economía del PP, esa es Yolanda Díaz, a la que le ha recordado que "ya hay muchas empresas que están por debajo de las 40 horas semanales". Una afirmación que ha ido seguida de una ironía en toda regla: "Bienvenida a la realidad del mundo laboral". Porque de sobra es conocido que desde el PP consideran que la vicepresidenta tercera del Gobierno está ajena a muchos de los datos económicos de nuestro país.

No obstante, Bravo ha vuelto a señalar que esa rebaja en las horas de trabajo "debe partir de un acuerdo entre patronal y sindicatos, con datos de cómo va a afectar al sistema, a los empresarios o a los autónomos". Y una vez más, ese acuerdo no se ha producido y se han tomado decisiones unilaterales. "Todos trabajamos para que los españoles vivan mejor, pero hay que ver cómo se puede llegar a esas condiciones", ha manifestado.