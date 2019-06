Cs asegura que Vox “puede decir misa, pero que su pacto solo es con el PP"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas destacó que su partido puede responder por los acuerdos que firma su partido no por los que firman otros partidos. Subrayó que lo que ella sabe es que el acuerdo que rubricaron con el PP en el Ayuntamiento de Madrid se está cumpliendo y remitió al secretario general del PP a que sea él quien explique lo que firma con otros partidos y cómo se reparte los gobiernos. “Nosotros no hemos firmado como ustedes conocen”, dijo y recordó que en Madrid “Vox puede decir misa, pero el acuerdo de gobierno es entre PP y Cs y las áreas de gobierno son de PP y Cs por mucho que saque Vox documentos que no hemos firmado”.

Sobre las palabras del secretario general del PP diciendo que espere a 20 días estipulado, destacó que las áreas de gobierno están repartidas entre PP y Cs y “no sé qué excusa estará poniéndoles a Vox”, porque recordó que las áreas de gobierno son 9. “Madrid tiene problemas muy graves para que nos pongamos a trabajar mientras otros piden sillas”, dijo.

Sobre la situación interna de la formación naranja en la que el cabeza de lista de Castilla y León Francisco Igea, ha propuesto la idea de explorar una vía de negociación con Sánchez -algo que votó en contra ayer la ejecutiva de Cs-, Arrimadas destacó lo que dijo Igea no era novedad porque hay 4 de la Ejecutiva de los naranjas que quieren hacer a Sánchez presidente una idea “respetable”, pero aseguró que “nosotros no vamos a cambiar. No veo ninguna novedad en sus palabras” y defendió que es un partido libre donde pueden debatir.

Por otra parte, Cs pidió a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet que cumpla su obligación de convocar el pleno de investidura y recordó que la presidenta del Congreso no puede estar a lo que necesite Sánchez de tiempo “para marear la perdiz” regalándole tiempo. Para ello, registraron un escrito a la Mesa del Congreso para que convoque ese pleno de investidura. Asimismo, recordó que mantienen el veto a Sánchez no solo porque “hemos visto los pactos de la infamia de Sánchez en los ayuntamientos” sino que además, salió el PSOE para “presionar a los jueces para pedir que dicten las sentencias según lo que quieran y ha insistió en la figura del relator y el mediador” y recordó que así deja la puerta abierta a los indultos que ya pidió Iceta. “España se merece un gobierno que no dependan de los independentistas” y destacó que los socialistas ya lo han dejado claro con los pactos de los ayuntamientos como ocurrió en Navarra en la constitución de la Mesa.