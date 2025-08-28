¿Cuánto cobra Sara Aagesen como ministra para la Transición Ecológica?: así son los complementos

La vicepresidenta tercera del Gobierno, así como ministra para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Sara Aagesen, se encuentra en el foco de la noticia a raíz de los incendios forestales que han calcinado España este verano.

La polémica actual surge a raíz de su gestión de la emergencia derivada de los incendios forestales, donde el Partido Popular ha puesto ahora el foco, y el motivo por el que ayer acudió a comparecer al Senado, debido a la presión de los populares.

En este sentido, muchos se preguntan cuál es el salario que Sara Aagesen percibe por su labor al frente del MITECO, sobre todo cuando son muchos los que consideran poco adecuada su gestión en el Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Cuánto cobra Aagesen como ministra del MITECO?

El sueldo de los Altos Cargos del Gobierno son aprobados, y publicados, en teoría de forma anual, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, España atraviesa la anormalidad de que se llevan sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023, por lo que estos llevan prorrogados desde entonces, tal y como figura en el Portal de Transparencia.

En el Artículo 21.1, del Capítulo II, de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023 figura que Sara Aagesen cobra, como ministra del Gobierno, un sueldo bruto anual de 79.415,16 euros, sin pagas extras y con una retribución en 12 meses, lo que supone un total de 6.617,93 euros brutos mensuales por su cargo al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico.

Sin embargo, en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado figura que cobra una cifra notablemente superior a la estipulada en los PGE, que asciende hasta los 83.674,19 euros brutos anuales en 2024, lo que ascendería la cuantía mensual bruta a un total de 6.972,85 euros; casi 4.300 euros más anuales.

No obstante, a esta labor habría que añadirle el complemento que cobra por su tarea como vicepresidenta, que según los PGE ascendería a 84.600,72 euros brutos anuales, también en 12 pagas, lo que supondrían 7.050 euros más al mes. No obstante, según figura en el Portal de Transparencia, el último salario percibido en 2024 por Sara Aagesen por las dos responsabilidades [ministra y vicepresidenta] ascendió a 8.713,86 euros más.