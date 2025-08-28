Georgia - España, hoy: horario y dónde ver online TV, Eurobasket 2025

Arranca el camino para revalidar el cetro europeo. La Selección Española de baloncesto da el pistoletazo de salida a su andadura en el Eurobasket 2025, un torneo al que llega con la vitola de campeona y el recuerdo imborrable del oro conquistado en 2022. El primer desafío para el combinado nacional tendrá lugar este jueves en el Spyros Kyprianu Arena de Limassol (Chipre).

Este partido supone mucho más que el debut en una nueva competición; es la puesta de largo de La Familia, que ha experimentado una notable renovación. Con la ausencia de leyendas como Rudy Fernández, Ricky Rubioo Sergio Llull, el equipo afronta el reto de mantener la competitividad que le ha caracterizado durante las dos últimas décadas. La responsabilidad recae ahora sobre una fascinante mezcla de veteranos y jóvenes talentos que buscan su sitio en la élite del baloncesto continental.

Una nueva era bajo el mismo liderazgo

Sergio Scariolo, el arquitecto de los éxitos recientes y seleccionador durante los últimos 15 años, afronta el que será su último torneo al frente del banquillo español con la misión de ensamblar un nuevo bloque ganador. La columna vertebral del equipo estará formada por jugadores que ya saben lo que es saborear la gloria europea, como los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, Darío Brizuela, Xabi López-Aróstegui y Jaime Pradilla. Ellos serán los encargados de guiar a una nueva generación que pisa fuerte.

En esta nueva hornada de jugadores destacan nombres como los de los jóvenes bases Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry, quienes asumirán la dirección del equipo con descaro y talento. A ellos se une la indiscutible calidad de Santi Aldama, el único jugador español presente en la NBA, llamado a ser uno de los referentes ofensivos del equipo. Esta combinación de experiencia y juventud será la fórmula con la que España intentará sorprender de nuevo a todo el continente.

Un debut exigente en un grupo complejo

El primer rival, Georgia, se presenta como una prueba inicial que no debe subestimarse. Aunque no cuenta con el cartel de otras potencias, el combinado georgiano destaca por su poderío físico y la calidad de sus individualidades, capaces de complicar el partido si la selección española no impone su ritmo desde el salto inicial. El encuentro se enmarca en el Grupo C, con sede en Limassol, donde España también se verá las caras con Italia, Grecia, Bosnia y Herzegovina y la anfitriona Chipre.

Georgia - España: canal, TV y dónde ver online el debut de la Selección Española de baloncesto en el Eurobasket 2025

El primer partido del Eurobasket 2025 para España en el que se enfrentará a Georgia tendrá lugar este jueves 28 de agosto, a partir de las 14:00 horas (hora peninsular española), en el Spyros Kyprianu Arena de Limassol (Chipre). El encuentro, que podrá seguirse en directo por televisión a través de La 2 y online mediante la plataforma RTVE Play.

Con el objetivo de estar entre los cuatro mejores del grupo para acceder a la fase final que se disputará en Riga (Letonia), cada victoria es fundamental. El de hoy no es solo un partido, es el primer paso en la defensa de un título que se ganó contra todo pronóstico y que esta nueva generación de jugadores sueña con mantener. El balón se lanza al aire en Chipre y, con él, la ilusión de todo un país.