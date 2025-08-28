Marlaska denuncia el "uso partidista" del Senado y de los incendios del PP: "Enmascara sus propios errores de gestión"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Interior del Senado, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre la gestión llevada a cabo desde el Ministerio del Interior para dar respuesta a la emergencia ocasionada por los incendios forestales que han calcinado España este verano.

Durante su comparecencia, el ministro ha denunciado "la utilización partidista del Senado y de una catástrofe" como la que se está viviendo con los incendios forestales por parte del Partido Popular para "servir a sus intereses", ello mientras rechazaba la "estrategia de acoso y derribo al Gobierno basada en la manipulación y el ruido" del PP.

"No puedo estar de acuerdo con la politización del Senado para servir a los intereses de un partido para atacar al Gobierno [...] Lo vimos con la DANA y lo volvemos a ver ahora con los incendios, el intento del Partido Popular de fabricar una versión distorsionada de la realidad, que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión, utilizando para ello a las instituciones democráticas", ha aseverado el ministro Marlaska.

Apunta a la responsabilidad de las autonomías

El ministro del Interior ha recordado en reiteradas ocasiones que son las Comunidades Autónomas las que "ostentan la competencia en materia de incendios y dirigen la emergencia", motivo por el que ha añadido que los medios de extinción que se utilizan "son aportados, principalmente, por la autonomía en la que tiene lugar" la emergencia.

"Parece que sus señorías del PP no lo tienen claro todavía", ha apuntado Marlaska, al tiempo que ha destacado que todas las administraciones (municipales, autonómicas y Estatal) "deben trabajar de manera coordinada y responsable" para garantizar a todos los ciudadanos "el más elevado nivel de protección ante la emergencia".

No obstante, el ministro ha defendido que el Gobierno de España puso a disposición de las autonomías "todos los medios disponibles desde el inicio", pese al discurso que el PP pretende imponer en el relato sobre la tardanza en la reacción por parte del Ejecutivo central. En este sentido, Marlaska ha recordado que se solicitaron "más de 40 activaciones de la UME", que supone la "mayor activación" de la historia.

Además de los recursos estatales, Marlaska ha recordado también la intervención de medios de extinción europeos, fruto de la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. "Se han movilizado en España una cantidad de recursos internacionales sin precedentes: aviones de Francia e Italia, helicópteros de Países Bajos, República Checa y Eslovaquia, bomberos de Alemania, Finlandia, Grecia, Francia y Rumanía, más los aportados por Andorra", ha matizado, al mismo tiempo que ha agradecido su colaboración.

Rechaza el registro de pirómanos propuesto por el PP

Asimismo, el ministro del Interio ha rechazado implementar un registro de pirómanos, tal y como propuso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su Plan de 50 medidas para la prevención de incendios anunciado esta semana. "No podemos centrar el foco en la figura del pirómano", ha añadido.

De esta manera, el titular de Interior ha recordado que el Sistema Nacional de Protección Civil "debería ser" la lucha conjunta ante las emergencias, de manera coordinada, con "lealtad institucional y con solidaridas". Todo ello al mismo tiempo que pedía a las Administraciones trabajar en conjunto.

"Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telematicas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país. Lo que necesitamos todos son propuestas de mejoras, alternativas viables y un tabajo conjunto", ha finalizado.