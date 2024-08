Las cuentas bancarias del hermano de Pedro Sánchez: de 1.975 a 121.905 euros de saldo en dos años

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno a quien una jueza de Badajoz investiga por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal pasó de tener un saldo de 1975 euros en 2021 a 121.905 el pasado año. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria remitido a la magistrada Beatriz Biedma en el que Hacienda no advierte indicios de delito fiscal en la actuación del David Sánchez, a quien considera residente fiscal en Portugal. De hecho, sostiene que de haber tributado en España en 2022 y 2023 la declaración del IRPF le hubiera salido a devolver (4.371 en el pasado ejercicio).

No obstante, Hacienda admite que hasta el momento no ha llevado a cabo "actuaciones de comprobación e investigación" específicas en relación a David Sánchez dentro de su plan de control tributario y aduanero de 2024 -que sitúa en el punto de mira a los españoles residentes en el extranjero para prevenir posibles fraudes tributarios-. Y no lo ha hecho, explica, porque resulta "prioritario" desarrollar "actuaciones de investigación sobre aquellas conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado, que generan operativas de alta opacidad".

Pero con los datos analizados, asegura, no aprecian "circunstancias de riesgo fiscal", puesto que en los ejercicios 2021 y 2022 la posible tributación del hermano de Pedro Sánchez por IRPF "arrojaría un saldo a devolver". Incluso si hubiese sido residente en España en los tres últimos años, argumenta, "condición que con la información disponible no se cumple", "no se deduciría la existencia de delito contra la Hacienda Pública".

El dictamen tributario registra un incremento patrimonial del investigado en 2023 de más de 250.000 euros, pues pasó de 51.636,71 euros a 306.129,86, pues el hermano del presidente del Gobierno fue beneficiario de una donación de 239.598 euros en enero del pasado año, según consta en la base de datos de Hacienda.

El informe da respuesta a las preguntas planteadas por la instructora -que abrió diligencias tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias- para esclarecer posibles conductas tributarias fraudulentas por su residencia en el municipio de Elvas (Portugal) pese a desempeñar un cargo público, como responsable de los conservatorios, en la Diputación de Badajoz.

Hacienda constata que es propietario de tres inmuebles: un piso en Madrid con un valor catastral de 78.259 euros que adquirió en 1994 por 66.435 euros (incluida una plaza de garaje valorada en 9.632 euros); un inmueble en San Petersburgo por el que desembolsó en 2022 un total de 42.056 euros y una vivienda en Elvas que le costó 240.000 euros el pasado año.

Además, a 31 de diciembre de 2023 dispone de un saldo de 99.265 euros en criptomonedas (que ha ido incrementando desde 2021, cuando esa suma era de 58.331 euros).

En cuanto al saldo de sus cuentas bancarias, ha oscilado desde los 42.678 euros de 2019 a 4.378 euros en 2020, 1.975 en 2021, 12.299 en 2022 y los citados 121.905 euros el pasado año. Un incremento que la Agencia Tributaria justifica por el hecho de que David Sánchez ingresó 99.397,77 euros por la venta de participaciones en IIC (Instituciones de Inversión Colectiva).

El documento también recoge cómo el hermano del jefe del Ejecutivo gastó casi 70.000 euros con la tarjeta de su padre en 2021. Hacienda constata que con ese plástico, "en la que figura como autorizado y que está vinculada a una cuenta corriente titularidad de Pedro Sánchez Fernández", realizó pagos por importe de 69.072,91 euros y retiradas de efectivo que suman 1.870,52 euros. Pero la Agencia Tributaria afirma que "no se dispone de información referida a las disposiciones en cuestión, por lo que no es posible, sin llevar a cabo actuaciones de comprobación, calificar la naturaleza de esas operaciones".

En cuanto a su piso en San Petersburgo, Hacienda señala que únicamente cuenta con la información que consta su declaración de bienes y actividades ante la Diputación Provincial de Badajoz, "por lo que no constan rentas obtenidas derivadas del mismo". Y recuerda, no obstante, que según el convenio firmado en 1998 por España y Rusia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, Rusia "puede someter a tributación las rentas inmobiliarias obtenidas por un residente fiscal en España".

La Agencia Tributaria considera al hermano del presidente del Gobierno "residente fiscal en Portugal" desde 2022 (de enero a diciembre se hospedó en una casa de alquiler y en febrero de 2023 se compró una casa en Elvas). Sí tributó en nuestro país hasta 2020 y fue residente fiscal en Tailandia al año siguiente. Según constata, "no consta que el obligado tributario tenga a partir de julio de 2020 una residencia a su disposición en territorio español" (su piso en Madrid lo tiene alquilado y su última factura de luz en el domicilio de Badajoz en el que vivía es de julio de 2020).

Pero Hacienda precisa que desde un punto de vista tributario su residencia fiscal en Portugal "no es incompatible con la condición de empleado público de la Administración española", lo que implica que las rentas que percibe de la Diputación Provincial de Badajoz "están sujetas en España por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)", y no por el IRPF.

El informe señala que "su principal fuente de renta lo constituyen los rendimientos satisfechos por la Diputación Provincial de Badajoz", donde su sueldo bruto supera los 50.000 euros. Contratado como coordinador de actividades de los conservatorios de música, aunque actualmente ostenta el cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, percibió retribuciones de la Diputación -que tiene a su presidente, Miguel Ángel Gallardo, también investigado- hasta el 30 de septiembre de 2020, cuando causó baja en la Seguridad Social, dándose de nuevo de alta desde el 1 de octubre de 2021 (a excepción de una licencia por paternidad de 16 semanas entre abril y agosto de 2022).