Defensa convoca 350 plazas para reservistas voluntarios

Como todos los años por estas fechas, el Ministerio de Defensa ha abierto la convocatoria del proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la adquisición de la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, el número de plazas ofertadas asciende a 350 en total. Esto supone 50 más que en la edición de 2023, aunque esta cifra ha aumentado más respecto a los últimos años. Así, en 2012 solo se ofertaban 100 plazas.

Así lo refleja la disposición publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se detalla que de esas 350 vacantes, 226 son para la escala de oficiales, 69 para la de suboficiales y 55 para la de Tropa y Marinería. Y en su conjunto, se distribuyen en 148 para el Ejército de Tierra, 44 para la Armada, 50 para el Ejército del Aire y del Espacio y 108 para los Cuerpos Comunes.

Con esta convocatoria, tal y como destaca el Departamento que dirige Margarita Robles, se permite "la incorporación de profesionales provenientes de diferentes disciplinas en sectores de interés para las Fuerzas Armadas".

Condiciones

Para poder optar a una de las plazas es necesario cumplir con una serie de condiciones, entre las que destacan: poseer la nacionalidad española; tener cumplidos o cumplir en el año en curso 18 años de edad y no alcanzar en 2025 una edad máxima de 58 años para las plazas de las categorías de oficial y de suboficial, y de 55 años para la Tropa y Marinería; Carecer de antecedentes penales; no tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso; no estar privado de los derechos civiles; poseer la aptitud psicofísica necesaria; no haber sido calificado como «no apto con carácter permanente» en la convocatoria del año anterior o carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas

Cumpliendo todos los requisitos que se marcan en la disposición, los aspirantes cuentan con un plazo de solicitud de cita previa de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE.

Los solicitantes pasarán, entre otros, un reconocimiento médico y una entrevista personal. Y todos los que sean considerados "aptos" tendrán que cumplir con un periodo de formación.

Formación militar

Durante esa formación militar, los aspirantes tendrán "la misma consideración que los alumnos para el acceso a la condición militar de tropa y marinería, ostentarán la condición militar, deberán cumplir las reglas de comportamiento militar, estarán sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares y recibirán las compensaciones económicas establecidas en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas".

El periodo de Formación Militar Básica, detalla la resolución, "tendrá una duración mínima de un día y máxima de treinta días naturales". Y añade que "los respectivos centros docentes militares de formación impartirán a los aspirantes a las categorías de oficial, suboficial y tropa y marinería, respectivamente, tres módulos diferentes de Formación Militar Básica. Dentro de cada uno de estos módulos podrán existir otros dos en función del nivel de conocimientos militares adquiridos previamente por los aspirantes.

Posteriormente se realizará el período de Formación Militar Específica, con una duración mínima de un día y máxima de treinta días naturales "en la propia unidad, centro u organismo a que corresponda la plaza obtenida. Dicha duración dependerá de la relación existente entre la profesión civil y la experiencia, tanto civil como militar, del aspirante y la plaza obtenida. Para los aspirantes a encuadrarse en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, dicha duración podrá reducirse al mínimo", detalla.

Empleos

Una vez superado el período de Formación Militar Básica y el Específico, adquirirán la "condición de reservistas voluntarios", con los empleos de Alférez (RV) o Alférez de Fragata (RV), Sargento (RV) y Soldado o Marinero (RV), según la categoría a la que hayan accedido. Además, es "requisito previo e indispensable, de no haberlo efectuado con anterioridad, prestar juramento o promesa ante la Bandera".

La duración del compromiso inicial será de tres años para todas las plazas.

En cuanto a las plazas ofertadas, hay para todo tipo de perfiles y profesionales: fisioterapia en diferentes unidades, docencia en escuelas y centros docentes militares, medicina, hostelería, informática, educación física, relaciones públicas...

Fue a partir de 2020, tras la pandemia, cuando las plazas para reservistas voluntarias comenzaron a aumentar, sobre todo las relacionadas con la Sanidad. Hasta entonces, desde el año 2010, variaban entre las 100 y las150.