El PP denuncia que Sánchez protege al fiscal general porque “es un pilar más de su defensa numantina”

Con un juicio en el Tribunal Supremo oteando en el horizonte, el PP cree que Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, no tiene otra alternativa más que la dimisión. Desde que trascendió su imputación por un posible delito de revelación de secretos, los principales mandos populares exigen o su marcha voluntaria o su cese por parte del Gobierno.

No obstante, la tesis que difunden desde Génova es que si el máximo responsable del Ministerio Público, a pesar de todo, sigue hoy en su cargo es porque cuenta con una protección especial del Gobierno. Primero, porque “los presuntos delitos que ha cometido fueron ordenados desde la Moncloa”. Segundo, porque es “un pilar más” de la “defensa numantina” de Pedro Sánchez, que tiene a su mujer y a su hermano envueltos en líos judiciales.

Así lo han expresado a lo largo de esta mañana tanto el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3; como la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en declaraciones a la cadena Cope. Para ambos, resulta inaudito que el cierre de filas del Ejecutivo con el fiscal cuando su situación procesal se ha vuelto ya insostenible.

A juicio del número dos de Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno debería exigir la dimisión a García Ortiz porque “el que tiene entre sus tareas perseguir los delitos, no puede sentarse en el banquillo para dar cuenta de los presuntamente propios”. Un extremo que, ha lamentado, “degrada la imagen de Fiscalía y de las instituciones democráticas” de nuestro país.

Por su parte, la portavoz popular ha advertido que Sánchez está “preparando el relato” para cuando “condenen” al fiscal general, un supuesto que ha dado por sentado que ocurrirá, y que por eso hablan de “lawfare”. En su opinión, “se ponen la venda antes que la herida”. Aun así, ella insiste en que García Ortiz debe dimitir: “No cabe otra opción, no hay más salida y no hay más puertas que abrir”.

Misma posición que la del líder de los populares, que nada más conocerse la noticia de la imputación del fiscal, marcó la pauta del argumentario con un mensaje en sus redes sociales: “Es sencillo. Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más”.