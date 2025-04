Sin dietas para los guardias civiles desplegados en África: cinco meses sin cobrar 3.700 euros al mes

Los guardias civiles desplegados en misiones de Frontex en África vuelven a sufrir el retraso en el pago de las dietas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que este contingente de una veintena de efectivos lleva sin cobrar la cantidad que les corresponde desde el mes de diciembre. Una situación que dificulta el coste de sus gastos en manutención.

En total estos agentes sufren la demora de una cantidad que asciende ya a casi 100.000 euros. "Un retraso que va camino del quinto mes", según advierten a LA RAZÓN fuentes de esta asociación que representa a los guardias civiles.

No es la primera vez que sucede. La Dirección General de la Guardia Civil señala que desde el Ministerio de Hacienda no se desbloquean "los presupuestos y sigue corriendo el tiempo". El área de María Jesús Montero no procede a ello y tampoco estima una fecha para abordar este problema. Ante esta situación, los agentes no pueden disponer el dinero que les corresponde.

Migration Greece ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Por todo ello, desde AUGC se denuncia, una vez más, la "grave situación que sufren los guardias civiles". Cabe recordar que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen para proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE.

Una misión de Frontex en África

Frontex, que actualmente cuenta con 1.500 funcionarios, está financiada con los presupuestos de la UE y con las contribuciones de los países asociados a Schengen. La asociación de guardias civiles reiteran que la falta de acción por parte de la institución ha generado un "profundo descontento" y daña "la moral y la motivación de los agentes".

"Estos guardias civiles llevan cinco meses sin poder costearse su estancia fuera de España; esto es, alojamiento y comida", señala el portavoz nacional Pedro Carmona en declaraciones a LA RAZÓN. Las dietas que suele percibir cada agente al mes están en torno a los 3.700 euros.

A pesar de ello, esta situación "dificulta enormemente su capacidad para costearse los gastos de manutención y otros necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones en el marco de la misión encomendada". Hace dos años vivieron la misma situación que acabó desbloqueando mediante la presión mediática.