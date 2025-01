Doce comunidades autónomas y una respuesta a la vivienda

La política útil es la que se orienta a dar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, y si hay uno que sobresale es la vivienda. Hemos terminado 2024 con la vivienda como el primer problema en el orden de preocupaciones de los españoles, cuando antes de la llegada de Sánchez al Gobierno era su decimosexta inquietud.

La vivienda se ha convertido en un problema de Estado, dada la enorme dificultad de acceder a ella por la escasez de oferta, la intervención del mercado y la protección de los okupas. El mercado de la vivienda está roto. No hay casas para alquilar, los precios no dejan de subir y la confianza de los ciudadanos se desmorona.

2025 va a ser un año clave en política de vivienda. Por eso es tan importante la reunión que este fin de semana está celebrando el presidente Feijóo con los presidentes autonómicos en Asturias. Desde el PP damos a la vivienda el protagonismo que requiere porque, ante las políticas fallidas del Gobierno, es urgente impulsar medidas que trasciendan el trazo grueso y la demagogia con la que se está abordando esta crisis.

Enfrentar a propietarios e inquilinos, que los okupas tengan más derechos que los dueños y que los ahorradores hayan de peregrinar por los juzgados durante casi dos años para recuperar su posesión, no es más que el resultado de seis años y medio de Gobierno socialista en los que han competido en radicalidad con sus socios de investidura. La artillería ideológica no ayuda a los jóvenes ni a las familias a acceder a una vivienda, antes, al contrario, las condenan.

En la reunión Intermunicipal celebrada en Valladolid, abordamos desde la competencia municipal los principales retos y asumimos compromisos para combatir la ocupación ilegal, facilitar el acceso a la vivienda asequible o revitalizar el medio rural. En esta cumbre hemos querido que las comunidades donde gobernamos acordemos ejes de acción política para que la vivienda deje de ser un bien de lujo.

Movilizar suelo público para la construcción de vivienda asequible, facilitar el acceso a las hipotecas, agilizar las tramitaciones urbanísticas y exigir las reformas legislativas necesarias como la Ley del Suelo la derogación de la Ley de Vivienda o aprobar la Ley contra la Ocupación Ilegal forman parte de los compromisos que asumen las comunidades.

Y algo muy importante que Feijóo y los presidentes autonómicos quieren decir a los jóvenes es que sí pueden aspirar a comprar una casa, que ser propietarios no les convierte en especuladores o en personas desalmadas. Defendemos la propiedad privada porque es la hucha de las familias.

Queremos decir a los jóvenes que sí es posible no pagar precios prohibitivos por el alquiler. Que no nos quedamos de brazos cruzados esperando las 184.000 viviendas reiteradamente prometidas e incumplidas por Sánchez, sino que desde el PP trabajamos para que se construya más vivienda libre y protegida, acompasada al ritmo de creación de hogares en España. Es necesario construir vivienda. No se puede demonizar la construcción de vivienda, ni hablar de ladrillazo.

Feijóo y los presidentes quieren transmitir un mensaje claro a los jóvenes: protegemos tanto a los propietarios como a los inquilinos que cumplen con sus obligaciones, pero no a quienes las incumplen ni a quienes fomentan la ocupación ilegal. Desde el PP apoyamos a las familias vulnerables, poniendo a su alcance los recursos necesarios.

Llevamos meses reuniéndonos con el sector. Es unánime la opinión de que las políticas intervencionistas estrangulan la vivienda y que la inseguridad jurídica es un lastre para la inversión. Son necesarias reformas que aumenten el número de viviendas disponibles, tanto para la compra como para el alquiler. En el PP vamos a presentar nuestro Plan Urgente de Vivienda y una Ley reformista. Doce comunidades del PP unidas para enfrentar el desafío de la vivienda.

*Paloma Martín es vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP