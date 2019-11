El "¡Votad cabrones!" de Pablo Iglesias vuelve a ser trending topic

El lema "¡Votad Cabrones!", que Pablo Iglesias utilizó en la entrevista concendida al youtuber Fortfast el pasado abril, está triunfando en las redes. El youtuber cuyo nombre real es Faustino, que se hizo conocido haciendo entrevistas callejeras sobre temas de diversa índole, como preguntas sobre la cultura general, sobre la cultura de la violación o las casas de apuestas, comentaba al inicio de esta entrevista que Iglesias habría sido el único político que accedió a reunirse con él. Con un tono desenfadado Pablo Iglesias conversaba en abril en una entrevista 15 minutos en la que el Fortfast decidió tratar los temas de actualidad política de una manera más burlesca haciéndole varias preguntas personales al político. Iglesias contó en tono jocoso sus encuentros con Pedro Sánchez en habitaciones de hotel cuando comenzaron a negociar. “Al principio cuando quedábamos, siempre le decía: ‘¿Por qué no quedamos en tu sede o en la mía?’, pero Iglesias declaraba que Sánchez le citaba en hoteles. Pablo Iglesias volvió a entrevistarse con Fortfast este octubre, con motivo de las futuras elecciones de este domingo. En esta segunda entrevista se palpaba la evidente amistad y afinidad entre ambos pero mantuvieron una conversación más formal y seria que en la anterior ocasión, en la que Iglesias usó un tono distendido, cercano y un vocabulario juvenil, realizando confesiones personales. Así en la primera entrevista durante una conversación relajada y amena Iglesias animaba , ante los resultados de las encuestas que desanimaban a ir al colegio electoral el 28 de abril por "estar todo el pescado vendido", a no quedarse en casa. "¡Votad, cabrones, votad lo que queráis, pero no os quedéis en casa", ha recalcado. Este lema con el hastag #votadcabrones está inundando las redes y son miles de usuarios los que lo están usando para animar a los ciudadanos españoles a votar este 10 de noviembre y para atacar a los partidos de la derecha. Por otro lado, el PSOE ha contrarrestado con el lema "¡Vota con el corazón!", que también se ha convertido en trending topic que la cuenta oficial del PSOE y Pedro Sánchez ha compartido hoy.