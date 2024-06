La empresa dueña del chalé de Ábalos en Cádiz debe más de 26 millones a Hacienda

«El chalé de Ábalos gratis total», como ha sido definido por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, pertenece a una empresa que debe 26.617.721 euros a Hacienda, según consta en la documentación del concurso de acreedores con carácter voluntario para la liquidación de la compañía, con fecha del pasado 18 de abril. En el listado de morosos de la Agencia Tributaria de 2023 llegó a figurar en el puesto número 13, con 64.435.196 euros.

El chalé en cuestión lo disfrutó el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en la costa de Cádiz durante al menos seis meses, entre 2021 y 2022, propiedad de Have Got Time S.L., empresa vinculada a Víctor de Aldama, según una investigación de «El Mundo».

La propietaria del inmueble tuvo a Aldama como asesor por 3,5 millones de euros. El comisionista de la «trama Koldo» fue contratado en mayo de 2021 y un mes después se produjo la adquisición del inmueble que posteriormente se alquiló a Ábalos durante el mes de julio. El entonces ministro solo abonó, siempre según esta información, el primer mes de renta.

La relación entre Have Got Time S.L. y Aldama habría comenzado en mayo de 2021 a través de su compañía MTM 180 capital S.L. que recibió comisiones ilegales por negocios ligados al Ministerio de Transportes que Ábalos dirigía.

Have Got Time S.L., constituida el 7 de enero de 2021 con un capital social de 3.000 euros y dedicada al «comercio al por mayor de petróleo y lubricantes», no ha presentado cuentas anuales desde su fundación, según consta en el Registro Mercantil de Madrid, y así lo ha comprobado este diario después de que el abogado Guillermo Rocafort alertara de esta circunstancia. La anterior deuda de 64.435.196 se generó en «solo» dos años, «pero fue tiempo suficiente para entrar en el puesto 13 del listado» de la AEAT –donde figura en la primera página de un total de 94–, muestra su «extrañeza» el letrado.

El administrador concursal para su liquidación lo ha nombrado el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, según consta en el documento oficial que acredita la deuda, con un privilegiado general por los mencionados casi 27 millones de euros –una deuda incobrable, puesto que el administrador concursal solicita que el procedimiento sea declarado fortuito–; ordinario de 26.907.464,11 euros y subordinado de 13.836.435,20, lo que totaliza 67.361.621,16 euros.

En la documentación figura la «finca de la Línea de la Concepción» –donde residió Ábalos– por valor de 303.620 euros, y un «lote de vehículos» que asciende a 122.760.

Have Got Time S.L. tiene como objeto social el «refino, comercialización, intermediación, almacenamiento, y distribución de petróleos y derivados y la explotación de estaciones de servicio. (CNAE Actividad principal 4671)». En un segundo epígrafe figura el «comercio al mayor y menor de todo tipo de combustibles y aceites» y, por último, «la compraventa, permuta, alquiler y administración».

La empresa, que tiene domicilio social en Las Rozas (Madrid), no cotiza en Bolsa y anteriormente se encontraba en la calle Juan Bravo de la capital.