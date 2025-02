La empresaria que llevó 90.000 euros a Ferraz abre paso en la causa a un testigo clave

Carmen Pano, la empresaria que dice que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE, tiró de la manta este martes en el Tribunal Supremo y abrió la puerta a que se investiguen los detalles de este episodio que tuvo lugar en 2021. A diferencia de lo manifestado en su primera declaración en la Guardia Civil, en esta ocasión habló de la persona que le llevó a Ferraz y le puso nombre y apellidos: Álvaro Gallego.

Se trata de un empresario que aparece tanto en el sumario del caso Koldo como en el de la trama de hidrocarburos y que ahora se perfila como testigo clave por su implicación en estos hechos. Pano confirmó ante el magistrado Leopoldo Puente que acudió en dos ocasiones a Ferraz y que una de ellas lo hizo en un coche privado conducido por Gallego. Bajo la atenta mirada de su abogado, el exjuez Javier Gómez Bermudez, desveló que fue Gallego quien le acompañó a la sede del PSOE, donde en apenas unos minutos despachó el encargo.

Pano relató que a su llegada le estaban esperando y que facilitó el dinero (dos entregas de 45.000 euros) a una persona que aguardaba el paquete. La empresaria dijo que llevó el dinero por encargo de Víctor de Aldama, con quien tenía una estrecha relación de amistad. De hecho, ella le presentó a Claudio Rivas, el empresario del petróleo dueño de Villafuel que también declaró este martes como testigo.

La versión del 'chófer'

Se da la circunstancia de que Gallego conoce a Claudio Rivas. De hecho, trabajó para él y figuró al frente de una de las empresas salpicadas por la trama del fuel. De ahí que ahora su declaración cobre especial relevancia. Fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN ven factible que el magistrado Puente le llame como testigo para que corrobore la confesión de Carmen Pano.

En ese sentido, las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular, se plantean solicitar su citación. El objetivo es que arroje luz a este episodio y aporte más detalles sobre cómo se habría producido esta entrega de dinero negro. Con todo, se trata de unos hechos que Carmen Pano confesó en diciembre ante la Guardia Civil con motivo de su detención en la causa por la trama del fuel, a cuyo frente se encuentran Claudio Rivas y Víctor de Aldama.

De esta forma, este asunto competería al caso de la trama del fuel que instruye el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. No obstante, se le citó en el caso Koldo, y más en concreto en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo, para que explicara sus vínculos con José Luis Ábalos. Cabe recordar que la empresa de la que era apoderada y a cuyo frente se situaba su hija, Leonor González Pano, compró la vivienda de más de medio millón de euros en Cádiz de la que hizo uso el exministro en en 2021.

Dos versiones contrapuestas

También se le preguntó por las reuniones en el Ministerio de Industria en la que participó Claudio Rivas y que tendrían por fin conseguir la licencia de operador de Villafuel. Pano aprovechó esta primera comparecencia judicial (la segunda será como investigada en la trama del fuel) para confirmar que se celebró una reunión en el departamento que entonces dirigía Reyes Maroto y en la que participó su entonces jefe de gabinete Juan Díaz Bidart.

Al respecto, Pano dijo que Aldama les vendió que tenía muy buenos contactos con el Gobierno, de ahí que estos empresarios recurrieran a él para intentar conseguir un trato de favor. La persona que medió entre Aldama e Industria fue Koldo García, el entonces asesor de José Luis Ábalos. En ese sentido, el magistrado Puente quería saber si Ábalos tuvo algo que ver en estas reuniones, si bien Pano dijo que no le conocía de nada y que no participó en las reuniones de Industria.

Del mismo modo, confirmó que pese a figurar su hija como administradora de Have got time, esta firma pertenecía al entramado de Claudio Rivas y, por lo tanto, era éste quien daba las instrucciones a seguir. Pano compareció en sede judicial junto con su hija, Leonor González Pano, el ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez y Claudio Rivas.

En su turno ante el juez, Leonor González Pano confirmó que figuró como administradora de Have got time, y que se empleó esta firma para adquirir la casa de Cádiz que disfrutó Ábalos. No obstante, precisó que lo hizo por indicación de Claudio Rivas y que ella desconocía los detalles concretos de esta operativa de compra que se fraguó en junio de 2021, y que, según la UCO, se hizo a cambio de que se "agilizara" la tramitación de la licencia.

Rivas sigue hablando con Aldama

Tras ellas declaró Claudio Rivas. El empresario petrolero negó la mayor y dijo que, aunque acudieron al Ministerio de Industria, el objetivo no era favorecer su empresa, sino la mercantil de Carmen Pano. Rivas declinó en todo momento que las gestiones fueran para ayudar a Villafuel y relegó las presuntas irregularidades en la empresaria madrileña. No obstante, los mensajes incautados a Aldama y a Rivas no dejan lugar a dudas. En concreto, destaca el que envió el empresario petrolero a finales de 2021 cuando se negó la licencia a su mercantil. "Denegado el título de Villafuel de operador. Esto va a traer problemas. Y muy serios", dijo.

Preguntado por su vínculo con Aldama, Rivas explicó que llegaron a tener una relación más cercana pero que no habían roto el contacto. De hecho, explicó que hablaron hace apenas una semana. También confirmó que conocía a Álvaro Gallego, el 'chófer' que llevó a Carmen Pano a Ferraz.

El cuarto en comparecer en el alto tribunal fue Jesús Manuel Gómez, quien fuera secretario de Transportes. Este exalto cargo del Ministerio que dirigía Ábalos declaró acompañado de su abogado; diligencia que se permite a testigos que están investigados en otros procedimientos. Gómez negó cualquier responsabilidad en la adjudicación del contrato de mascarillas que dio inicio al caso Koldo. En su interrogatorio en la Audiencia Nacional en septiembre del año pasado, dijo que adjudicaron a Soluciones de Gestión por orden de Koldo García y que Ábalos autorizó el contrato.