España ha adjudicado 46 contratos por más de 1.000 millones a empresas israelíes desde que estalló la guerra en Gaza

El Gobierno español ha adjudiado 46 contratos a industrias militares israelíes por calor de mil millones de euros desde el 7 de octubre de 2023, de los que aun no han sido formalizado diez, según los datos que obran en la Plataforma de Contratación del Estado.

Así lo revela un estudio del Centro Dèlas de estudios por la Paz tan solo un día después de que el Gobierno rectificara su decisión de ejecutar el polémico contrato de armas que soliviantó al socio minoritario del Gobierno de coalición y que suponía un flagrante incumplimiento del propio presidente del Gobierno. El Ejecutivo sostenía todavía este jueves que España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes desde el 7 de octubre de 2023. "Ni lo hará en el futuro", defendía. De hecho, aseguraba que "los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha, y los que sean de armamento, no se van a ejecutar".

10 contratos no formalizados

Según el Centre Delàs, los 10 contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí incluyen los lanzacohetes SILAM (por valor de 576,4 millones de euros) y los misiles SPIKE (por 237,5 millones), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

Desde esta institución explican que si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel -como pedía Podemos y Sumar- ninguno de estos contratos administrativos se hubiera celebrado. "Si el Gobierno tuviera voluntad política podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros", recomiendan al Ejecutivo.