El Estado Islámico llama en español a decapitar a los infieles

Una nasheed es un cántico de guerra entre los yihadistas. El Estado Islámico (Daesh, Isis) distribuye estos días uno entre los actores, “lobos”, solitario de habla hispana en el que, entre otras cosas, se propone la decapitación de los infieles. La letra no tiene desperdicio para quienes consideran, tal y como ha publicado LA RAZÓN esta semana, que no son suficientemente sanguinarios.

“Ellos quieren que los maten, Ellos quieren que los aniquilen. Ellos quieren que los ejecuten, Ellos quieren que los decapiten. (se repite la estrofa). El califato avanzara, no lo detendrán jamás, Lucharemos hasta el final, prepárense para luchar. El califato avanzara, no lo detendrán jamás, Lucharemos ta final, prepárense para luchar. Si escuchan balas correrán, si ven bombas estallarán. No tendrán tranquilidad, no conocerán la paz. (Se repite la estrofa, seguida de la primera).

Los yihadistas, dentro de su fanatismo, dan por hecho de que los que se oponen a sus ideas o se interponen en su camino son tan insensatos que lo único que desean es la muerte, algo que, por supuesto, ellos están dispuestos a facilitar por la vía más rápida y violenta.

Desde 2016, Isis cuenta con un sistema de propaganda que le ha permitido disponer de “lobos solitarios” en cualquier lugar del mundo, lo que no quiere decir que los controle salvo en algunos casos pese a contar con una estructura dedicada expresamente a ello. Por ello, distribuye este tipo de publicidad y consignas de forma masiva con el fin de incitar a que se cometan atentados. Como ha ocurrido reciente con el atropello masivo de Nueva Orleans, si no tenían monitoreado al terrorista que perpetró el ataque basta con decir con posterioridad, como hicieron, que “estaba inspirado por el fantasma del Estado Islámico”.