Estas son las penas de cárcel a las que podrían enfrentarse las personas que atacaron el coche de Pedro Sánchez

La Comunidad Valenciana está siendo sin duda una de las zonas más afectadas por una DANA históricaque llegó a nuestro país el pasado martes y que ha sacudido con dureza a diferentes regiones del este de España. Las catastróficas inundaciones y la situación de emergencia que viven a diario los ciudadanos de estas regiones, han llevado al Gobierno a aprobar, una semana después, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tanto para la ciudad de Valencia como para el resto de territorios golpeados por este temporal.

Como consecuencia de esta DANA, tanto los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; así como el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, decidieron viajar oficialmente el pasado domingo a la ciudad valenciana de Paiporta. Tras días de abandono por parte de las autoridades, la crispación y la indignación de los ciudadanos allí presentes nos dejaron unas imágenes que sin duda pasarán a la historia de nuestro país.

El rey Felipe habla con vecinos de Leitur durante su visita este domingo. Gritos de 'fuera', así como lanzamiento de barro, están recibiendo a la comitiva de los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al centro de Paiporta. Numerosas personas indignadas han recibido con insultos a la comitiva y se han encarado con ella, mientras que tanto el rey como la reina ha intentado mediar con jóvenes que se les han acercado. Biel Aliño Agencia EFE

La desesperación de aquellos que llevaban días sacando barro de las calles, hizo que muchos de ellos comenzaran a abuchear y propinar insultos dirigidos principalmente hacia el presidente del Gobierno. Los vecinos no dudaron en expresar su frustración al sentir que habían sido abandonados por parte de los organismos oficiales, y no dudaron en mostrar su disconformidad por no haber recibido ninguna ayuda ni respuesta institucional.

Esta tensión no hizo más que aumentar por momentos, lo que llevó a algunos de los presentes a tomar una decisión que posiblemente les pueda acarrear importantes consecuencias a nivel legal. Los gritos comenzaron a sucederse cada vez con más fuerza, y pronto dieron paso a lanzamientos de barro contra la comitiva de Pedro Sánchez; quien enseguida fue rodeado por su equipo de seguridad para inmediatamente ser trasladado hasta su coche.

La huida de Sánchez nos ha dejado varias imágenes en las que se puede observar cómo el presidente del Gobierno también tuvo que hacer frente al lanzamiento de diferentes objetos hacia su persona, mientras trataba de llegar a su vehículo junto a su equipo de escoltas para abandonar rápidamente el lugar.

Una aglomeración de personas persiguió durante varios minutos a Pedro Sánchez durante su apresurada huida de Paiporta, incluso cuando el presidente y su equipo iniciaba su vuelta en su coche oficial. Unvehículo que también fue atacado con diferentes objetos por los allí presentes mientras trataba de abrirse camino entre la gente para salir de la zona. La luna trasera del coche fue completamente reventada, aunque ninguno de los presentes resultó herido tras estos ataques.

Por el momento no se ha producido ninguna detención vinculada a estos hechos, y continúan las investigaciones por parte de la Guardia Civil para determinar la identidad de aquellos sujetos que participaron en estos ataques.