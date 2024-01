La Eurocámara investigará la ley de amnistía

El Parlamento Europeo mantendrá abiertas las ocho peticiones realizadas sobre la ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez y continuará investigando si esta normativa conculca el Estado de derecho en nuestro país y, por lo tanto, es contraria a los Tratados europeos.

Y es que este martes, la Comisión de peticiones de la Eurocámara ha escuchado las ocho solicitudes realizadas por ciudadanos y colectivos en contra de esta ley. Una de ellas ha sido presentada por los exeurodiputados Rosa Díez y Juan Carlos Girauta en representación de diez asociaciones españolas. Tras escuchar sus palabras, esta peticiones continuarán su curso. Esto significa que, aunque esta Comisión parlamentaria no tiene poderes vinculantes, podrá preparar informes y promover misiones al país de origen a la vez que seguirá pidiendo a la Comisión y al Gobierno español información sobre este proceso. También ha encargado a las comisiones de Justicia y Economía que examinen la ley.

La Comisión Europea está analizando desde hace semanas la normativa española, pero esperará hasta que ésta haya terminado su tramitación en el Congreso para dar a conocer sus conclusiones. El comisario de Justicia, Didier Reynders, contestó la semana pasada a una pregunta parlamentaria interpuesta por Vox que la Comisión Europea realizará un “análisis exhaustivo, cuidadoso y objetivo”. El representante de la Comisión Europea, que ha participado este martes en la Comisión de Peticiones, ha utilizado términos muy parecidos y no se ha salido del guion ya trazado. Una respuesta que miembros del PP europeo, Ciudadanos y Vox han considerado demasiado tibia. "Estamos ante la mayor vulneración del Estado de derecho en la historia de la UE. No podemos si no pensar que hay complicidad de la Comisión Europea con el Gobierno de España", ha respondido Jorge Buxadé, de esta última formación.

"Jamás pensé que tendría que tomar la palabra ante ustedes para pedir ayuda en defensa de las libertades por el Gobierno de Pedro Sánchez en coalición con comunistas, ideología responsable de crímenes de lesa humanidad; con nacionalista xenófobos que han dado un golpe de estado y los herederos de ETA", ha asegurado la exlíder de UPyD para después calificar la amnistía como una "transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato y un prófugo de la justicia", en alusión a Carles Puigdemont.

Críticas de una eurodiputada francesa

Aunque el debate ha estado protagonizado por eurodiputados españoles en un comisión que preside la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, también ha habido intervenciones de eurodiputados de otras nacionalidades. "Si aceptamos en el seno de la UE que un Estado miembro pueda pisotear así el Estado de derecho y poner en tela de juicio la democracia, pierde su credibilidad toda la UE", ha advertido la francesa Laurence Sailliet, quien ha contestado a las palabras de eurodiputados socialistas que han arremetido contra los peticionarios.

"Yo no estoy aquí para hacer teatro ni insultar a nadie, sino para decirles que en Francia somos muchos los que estamos preocupados por lo que ocurre en España. No solo se trata de una ley de amnistía, sino de una ley que viene de una negociación política para formar gobierno", ha censurado la política de los Republicanos.

Mientras, la socialista Cristina Maestre ha tachado el debate de "nuevo sainete" y ha asegurado que Rosa Diez "insulta a los socialistas" tras haber fracaso en sus intentos de liderar el partido en el pasado.

"Síndrome de Estocolmo"

"La reconciliación con quien no hace un reconocimiento de los daños no es reconciliación, sino síndrome de Estocolmo", ha asegurado la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua. "Esto no es una amnistía, es impunidad, inmunidad y amnesia de los que sí rompieron la convivencia y la paz social en Cataluña violando la Constitución y el Estatuto. malversando dinero público, pactando con Putin", ha arremetido Jordi Cañas de la misma formación política.

"En 2021, el Gobierno español dictaminó sus informes jurídicos oficiales sobre indultos que la amnistía es 'claramente inconstitucional'. Esta doctrina fue defendida en términos casi idénticos por la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Ahora resulta que es plenamente constitucional”, ha denunciado el eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos, quien también ha señalado que “en el Parlamento se ha entendido bien que el objetivo de Sánchez con la amnistía es regalar impunidad a cambio de poder”.

Después de escuchar todas las intervenciones, el Partido Popular Europeo, los liberables (Renew) y los Conservadores y Reformistas Europeos han votado a favor de que estas ochos peticiones continúen abiertas. Mientras tanto, el Ejecutivo comunitario sigue realizando su análisis y hace semanas remitió un cuestionario a las autoridades españolas.