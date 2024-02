El exasesor de Ábalos queda en libertad tras descartar la Fiscalía pedir la prisión provisional

El exasesor de José Luis Ábalos Koldo García Izaguirre, investigado por corrupción por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos para la adquisición de material sanitario por parte de los ministerios de Transportes e Interior en 2020, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y ha quedado en libertad una vez la Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión provisional, lo que impide que el magistrado pueda valorar la adopción de la medida al no estar personadas en la causa otras acusaciones. Según confirman fuentes jurídicas, Anticorrupción sí ha solicitado la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas sobre las que ahora deberá pronunciarse el instructor.

García Izaguirre está investigado junto con otras 19 personas detenidas ayer por la Guardia Civil en la "operación Delorme" por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por su supuesta intermediación en la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros para la compra de mascarillas en marzo y abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a otro de los detenidos, Víctor de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club.

Además de esa veintena de arrestos, el magistrado Ismael Moreno ordenó a la Guardia Civil 26 registros domiciliarios o requerimientos de información –según confirmaron fuentes de la Fiscalía Anticorrupción–, que los agentes llevaron a cabo a lo largo de la jornada. Los agentes se personaron en el Ministerio de Transportes para reclamar documentación sobre esos contratos y también interrogaron como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en relación con una de las adjudicaciones en el punto de mira, efectuada por el Ministerio del Interior. Soluciones de Gestión, radicada en Zaragoza, también resultó adjudicataria de cuatro contratos del Servicio Canario de Salud y otros dos del Servicio de Salud del Gobierno de Baleares.

Lo que hizo saltar las alarmas de la Guardia Civil fue el incremento súbito del patrimonio personal de Koldo García Izaguirre en los últimos meses.

En marzo de 2022, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ya denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a la empresa Soluciones de Gestión, radicada en Zaragoza y con la que se vincula al supuesto socio del exasesor de Ábalos, por tres supuestos pelotazos en la adjudicación contratos por parte de los ministerios de Transportes e Interior para el suministro de mascarillas y material de protección entre el 21 de marzo y el 20 de abril de 2020, durante el primer estado de alarma y en pleno confinamiento de la población por la virulencia de la pandemia de Covid-19.