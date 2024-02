La amenaza de Koldo, exasesor de Ábalos, al alcalde de León: "Ten cuidado, aún me quedan tres años para joderte"

Alabado por Pedro Sánchez y hombre fuerte del exsecretario de organización del PSOE y exministro de Fomento, José Luis Ábalos, así era dado a conocer a la mayoría Koldo García Izaguirre. El mismo que ayer era detenido por el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, no todos los que le conocían guardan un "buen" recuerdo de él y su forma de actuar.

"Tuve una pequeña relación con él al principio de mi mandato", comienza a narrar el acalde socialista de León, José Antonio Díez. Fue en un acto del Ministerio de Fomento, al que acudió el propio Ábalos y en el que el regidor leonés puso sobre la mesa todos los incumplimientos del ministro con su ciudad. "Yo tuve a bien recriminar aquello que los alcaldes debemos hacer, que no es otra cosa que defender los derechos de nuestros ciudadanos", matiza. Y es aquí donde la narrativa se torna más dura.

Porque más allá de que sus palabras no gustaran a Ábalos, al que no le parecieron nada bien fue a Koldo y así se lo hizo saber. Tras finalizar el acto, el que fuera mano derecha del ministro se acercó al vehículo oficial de Díez y "en actitud amenazante" le reprochó que hubiera señalado con el dedo y sobre todo, le exigió que respetase al por ese entonces secretario de organización del PSOE. "Yo le contesté que estaba allí como alcalde de León, como representante de los leoneses y no en función de ningún partido", ha explicado Díez ante los micrófonos de Carlos Alsina, en Onda Cero. La respuesta llegó envuelta en amenaza y el hombre fuerte de Ábalos le advirtió que "tuviera cuidado", ya que "aún le quedaban tres años para joderme".

Así que, "esta es mi relación con Koldo", ha concluido el regidor de León, que no entiende cómo personas de este tipo pueden ser "manos derechas, allegadas o colaboradoras del equipo de alguien que aspire a tener un mínimo de decencia".

El modus operandi de Koldo

Ante la pregunta de si el asesor del ministro se sentía un hombre poderoso, lo tiene claro. "Si Koldo te amenazaba era una amenaza prácticamente del propio ministerio o del propio ministro (Ábalos)", ha confirmado Díez, porque "él era su mano derecha, así lo ha reconocido en todos los lugares. Era quien recibía o hacía de filtro en el ministerio, todo lo que quisieses conseguir del ministerio tenía que pasar por él".

Tras aquella incómoda situación y su enfrentamiento público tanto con Ábalos por los incumplimientos, como con "este personaje", llegaron las consecuencias. Si bien es cierto que de cara a los ciudadanos y la militancia adquirió cierta fortaleza, a nivel interno de partido hubo represalias. "El 4 de mayor de aquel año, el partido en todos sus ámbitos intentó eliminarme de la Secretaría General de la agrupación local de León para evitar que fuera candidato a la Alcaldía. No lo consiguieron porque la militancia de mi ciudad me arropó, pero hubo un intento muy fuerte por eliminarme del partido", ha manifestado Díez.

"Caso Koldo" o "caso Ábalos"

El regidor socialista no entra a valorar la responsabilidad del exministro José Ábalos en el "escándalo Koldo", pero se pone como ejemplo para explicar que él tiene cierta responsabilidad sobre las personas que designa como alcalde. "Soy yo quien quien las ha elegido, soy yo quien las ha puesto en ciertos lugares", matiza. Y recuerda que Koldo, además, tenía cargos de responsabilidad pública o, al menos administrativa, en el Consejo de Administración de Renfe. "No seré yo quién dirima las responsabilidades, pero aquél que tiene personas a su cargo, tiene responsabilidad también", zanja José Antonio Díez.