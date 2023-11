Un exconseller de ERC «monitorizaba» las acciones de Tsunami Democràtic

El exsecretario de Organización de ERC Xavier Vendrell era uno de los «miembros destacados» de Tsunami Democràtic, la plataforma con la que el independentismo respondió en 2019 con altercados y disturbios a la sentencia del «procés». Hasta el punto de que –según el último informe de la Guardia Civil remitido al magistrado Manuel García Castellón, que dirige la investigación por terrorismo que también afecta a Carles Puigdemont–, el ex consejero de Gobernación habría tomado «parte activa» en algunas de esas acciones de protesta, tanto en su preparación como en su desarrollo, «monitorizándolas y tomando decisiones en tiempo real».

Tras analizar diversas conversaciones del exdirigente de ERC en las aplicaciones de mensajería Wire y Threema (en las que utilizaba el alias de «Indigo» y «Escobar»), los autores del informe vinculan al expolítico independentista –imputado en esta causa como Marta Rovira, secretaria general de la formación republicana– con el intento de bloqueo del aeropuerto de Barajas o de interferir en las elecciones generales de noviembre de 2019, el corte de la autopista AP-7 en La Junquera y el intento utilizar la celebración de El Clásico en el Camp Nou como «altavoz internacional» a favor de la independencia.

Según las conclusiones de la Guardia Civil, Vendrell era «uno de los miembros destacados de la plataforma», una conclusión a la que llega tras constatar que «sabía con carácter previo las acciones que se iban a llevar a cabo, teniendo acceso a información privilegiada y participando en la organización» de esos altercados. Y es que, según reseña, varias conversaciones (entre otras con Marta Rovira, que identifican con el alias «Matagalls») denotan que «ejerció labores de coordinación o de búsqueda de apoyo» a Tsunami entre «personalidades políticas del entorno independentista».

Conversaciones con Marta Rovira

En varias conversaciones con Marta Rovira Threema días antes del bloqueo del aeropuerto del Prat aflora, según ese informe el «papel preponderante» que supuestamente asumió Vendrell en la puesta en marcha de esa iniciativa, «coordinándose» con la dirigente republicana para recabar «los apoyos institucionales que fueran necesarios y sortear las voces discrepantes» dentro de la propia formación y del movimiento independentista.

El 3 de octubre de 2019, sin ir más lejos, advierte de la necesidad de que garantizarse el éxito de esa toma del aeropuerto. «Como no se ve una acción peligrosa y no tiene el morbo de las urnas, el personal se ha relajado», explica. «Trato de poner orden, pero al no haber una sensación de mando único, todo el mundo duda de todo», añade antes de mostrar un atisbo de optimismo: «Cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar». En esa misma conversación, Rovira intenta tranquilizarle: «Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección». Para la Guardia Civil, estos pronunciamientos evidencian que Vendrell asumió «labores directivas y de coordinación en los inicios de la plataforma».

El análisis del Instituto Armado de esas conversaciones también ahondan en los supuestos vínculos de Tsunami Democràtic con ERC y dejan al descubierto la preocupación de sus presuntos dirigentes por lograr el respaldo sin fisuras de la formación liderada por Oriol Junqueras. El 5 de octubre de 2019, con anterioridad al bloque del Prat, el exconseller se queja a Marta Rovira de la existencia de «algunos problemas para llevar adelante el encargo» y le enfatiza que «haría falta que la estructura del partido no la tuviéramos en contra», pidiéndole si puede «ir a hablar con Luis».

"No puede ser que los nuestros lo revienten"

Después de que Rovira le solicite más información, Vendrell vuelve a la carga. «Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra», se queja. «No puede ser que los nuestros lo revienten».

Para la Guardia Civil, esa conversación demuestra que Vendrell intenta que «que la estructura del partido apoye el encargo» de Tsunami buscando «la autorización de Marta para hablar con Luis quien, presumiblemente, es uno de los responsables de que la estructura del partido no apoye» a la plataforma.

«Poner en jaque al Estado»

Una vez puesto en marcha ese «encargo» –añade– el empresario «participó en el plan estratégico» de dicha organización, «siendo una de las personas que coordinaba algunas acciones desde un plano directivo». Así lo advierten los agentes, por ejemplo, en una conversación de WhatsApp entre Vendrell y un usuario que se identifica como «Sendu Canals» en la que le recrimina las críticas a Tsunami, haciendo hincapié en que desde Esquerra «pensamos que la combinación de una acción política dirigida a sumar más personas al proyecto» y las acciones «para poner en jaque al Estado» a través de la plataforma, «combinadas con el incremento de los soportes internacionales», son «el único camino posible».

"Colapsar la Junquera"

El documento policial ve «evidente» la participación de Vendrell en la organización del intento de bloqueo del aeropuerto de Barajas en una conversación del empresario Oriol Soler, también imputado en la causa, y un tal «Konan» el 12 de octubre de 2019, en la que ambos afirman que «XV» (que identifican con Xavier Vendrell) es «la persona que dirige y de la que depende la acción de Tsunami en el aeropuerto de Madrid-Barajas». «Anunciar cartas puede ser un revuelo para sumar gente», aseguran. «Pero depende de “XV”, “XV’’ dice que sí pero que le preocupa que no haya tráfico y que por tanto no se bloque».

En cuento al corte de la AP-7 en La Junquera, la Guardia Civil imputa a Vendrell «labores directivas y de coordinación» por una conversación el 18 de diciembre de ese año en la que, riéndose, afirma «Pensaba que era imposible montar un escenario en mitad de la autopista y lo montamos». Antes, el 11 de noviembre de 2019, en una conversación con Soler, hacen referencia a que la próxima vez «tenemos que meter 300 coches más en otro sitio y colapsar como respuesta (...). Dejando los coches y yendo a colapsar la Junquera».