Las exigencias de Esquerra condenan a Sánchez a aplazar la votación del impuesto a las multinacionales

Nuevo golpe de realidad para el Gobierno. Pedro Sánchez se ha visto obligado a retirar en el último momento la ley para crear un impuesto complementario a los grupos multinacionales para evitar que paguen un tributo efectivo por debajo del 15% debido a la falta de apoyos. La ley se ha convertido en una fuente de discrepancias entre todos sus socios ya que han querido aprovechar para entrar a enmendar otros impuestos y ahí han chocado: esencialmente, el gravamen que mayores diferencias genera es el de las empresas energéticas, que Junts ha acordado suprimir con el PSOE para blindar las inversiones de Repsol en Tarragona, mientras que Esquerra aboga por mantener. Sin el apoyo de Esquerra, el Gobierno hubiera perdido la votación en la Comisión de Hacienda que se celebraba este lunes y, por tanto, la ley entera habría quedado tumbada.

"Esquerra Republicana había comunicado al PSOE su voto en contra de este Proyecto de Ley. Cualquier medida que pretenda favorecer a la banca y a las eléctricas no va encontrar nuestro apoyo. El PSOE debe volver a negociar", ha afirmado Pilar Vallugera, diputada de Esquerra. Con este "no" de Esquerra, el Gobierno ha tenido que aplazar la votación de la ley, que pasa al jueves, aunque nada garantiza que la iniciativa vaya a prosperar ya que el choque de modelos tributarios entre Junts y Esquerra es más que evidente. Junts no solo ha conseguido acordar la supresión del impuesto a las energéticas, sino que también ha logrado limitar el gravamen a la banca a tres años, mientras que la idea de los republicanos es convertir los dos tributos en permanentes.

El Gobierno tiene tan solo atados los apoyos de Junts y PNV y de Sumar, ya que Esquerra se ha opuesto frontalmente y Bildu y Podemos se han mostrado críticos con las cesiones del PSOE a los socios de la derecha. Sumar es el único partido de la izquierda que se ha avenido a dar el "sí" a la ley tras haber acordado un paquete fiscal, aunque ha renunciado al impuesto a las empresas energéticos, una figura tributaria con la que era muy exigente.