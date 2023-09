Feijóo acorrala a Sánchez y apela al PSOE a no ser tránsfugas de sus votantes por la amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo empleó los diez minutos de su intervención para hacer un llamamiento al resto de las bancadas apelando a la "coherencia", la "igualdad" y dejó claro que con él no habrá ni amnistía, ni referéndum -después de que se unieran ayer elevando el precio de una investidura de Pedro Sánchez-.

He "tratado de presentar una alternativa coherente y un Gobierno apoyado en un proyecto de entendimiento y avanzar dentro del marco institucional, dentro de la diversidad y que nadie pueda ser más que nadie" y que así "todos los ciudadanos puedan progresar en libertad".

Feijóo puso en valor los 172 apoyos con los que contó en la primera vuelta -Vox (33), UPN (1) y CC (1)- aunque asumió que no podrá conseguir la investidura y recordó que mantiene sus principios. Volvió a ofrecer varios pactos de estado, a hacer una política donde queden relegados los "intereses partidistas" y personales en virtud de los intereses de todos los españoles. "Algunos me reprocharán que son los mismos diputados que tenía hace dos meses" y destacó que "mantiene los principios en los que creo, los compromisos que doy y la palabra que tengo".

Con la investidura fallida, advirtió de que solo quedan dos opciones que no son "honrosas": La repetición electoral y un gobierno de la mentira. "O han mentido los partidos independentistas en esta Cámara o lo ha hecho el PSOE".

Retó a Sánchez

Feijóo pidió a Pedro Sánchez que "no se esconda" y le retó a utilizar el último turno de palabra, algo que no ocurrió -ya que volvió a delegar la intervención en Óscar Puente-. "No se esconda ante nadie. Suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las 20:00 lleno de eufemismos. Diga lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno".

Amnistía, ¿sí o no? Yo digo, no, ¿y usted? Referéndum, ¿sí o no?. Yo digo, no. ¿Y usted, señor Sánchez?, le preguntó. El líder del PP destacó queestas respuestas y preguntas van más allá de la que darían los once millones de votantes que apoyan su candidatura y a quien aseguró que "no les voy a fallar". "Diga lo que piensa de las exigencias de los partidos independentistas de la Cámara. Yo no quiero ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles. Ahora toca saber si usted quiere serlo a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles", le espetó.

Apelación a la "coherencia"

El presidente de los populares se dirigió a la bancada terrorista y le pidió "a todos que no sean tránsfugas de sus votantes, de sus principios y de la Transición española. No lo sean, no merece la pena serlo. No sean tránsfugas de una España donde los ciudadanos somos libres e iguales". Les recordó que "apelar a la coherencia no es apelar al transfuguismo sino a la igualdad" por lo que pidió a los socialistas que se abstuvieran. Asimismo, advirtió de que "no vamos a permitir el cinismo de que nos pidan lo que ustedes se niegan a hacer ahora", dejando así claro el Grupo Popular no se abstendrá ante una posible investidura de Pedro Sánchez para "salvarle" así de los independentistas.

"Si es su voluntad seguir adelante en esta degradación moral y política será su responsabilidad o irresponsabilidad, pero solo la suya". Feijóo volvió a recordar a los socialistas que "ustedes no pidieron el consentimiento" para un referéndum y una amnistía "por lo que no hay consentimiento para ello. Si quieren hacerlo, lógrenlo en las urnas y que decidan con tranquilidad y con transparencia” los españoles.