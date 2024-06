Feijóo advierte a Sánchez: "Su principal problema no es con el CGPJ sino con la Justicia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha interpelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la sesión de control para saber en qué punto de su plan de "regeneración democrática" viene los insultos que se han proferido por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, por ser reprendido por mofarse de desaparecidos, llame "saco de basura" a un ciudadano o "drogadicto" a un primer ministro -como hizo con el de Argentina, Javier Milei a quien acusó de "ingerir sustancias".

El líder del PP advirtió de que su principal problema "no es con el CGPJ, sino con la Justicia". Hemos visto que para usted "lo importante no es el qué, sino el quién" al tiempo que aseguró que ya se ha visto que "si alguien está al lado de su muro puede insultar, calumniar e incluso corromperse". Y es que los populares están dispuestos a renovar el órgano de gobierno de los jueces "si el Gobierno no quiere romperlo", aunque todavía no hay una fecha de reunión entre el Ejecutivo y el PP con la Comisión Europea. "Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar", ha incidido el líder del PP antes de entrar en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso.

Durante su intervención en la sesión de control, Feijóo pidió a Sánchez que cese al ministro Puente en el caso que no dimita. "Si un ministro insulta, difama y calumnia, lo que tiene que hacer es dimitir y ser cesado". "Y si hay indicios de que un político o un familiar del presidente ha cometido un delito de corrupción o tráfico de influencias, lo que tiene que hacer es sentarse en el banquillo". "Seamos serios", le espetó al tiempo que le ha preguntado si para Sánchez "un fiscal al borde de la imputación es regeneración democrática" o si lo es "romper en dos al Consejo de los Fiscales y obligar a los fiscales a actuar en contra de su conciencia o usar una ley europea para proteger la libertad de prensa y querer colarla para discriminar la libertad de prensa y regeneración democrática, o negar explicaciones por la imputación de su entorno", le preguntó. Para el jefe de la oposición "un plan de regeneración de Sánchez es como un manual de buenas maneras del ministro Puente".

Feijóo aseguró que Pedro Sánchez "ya empieza a ser incompatible con la regeneración" y le volvió a ofrecer el plan de regeneración que firmó el líder del PP en enero de 2023 donde, le recordó que uno de los puntos que recogía ese texto es el de que "no volverá a haber un militante de un partido del Gobierno al frente del CIS ni de TVE ni tampoco ministros sentados en la Fiscalía ni en el Constitucional. "No hay regeneración democrática posible mientras usted sea el presidente del Gobierno", le espetó a Sánchez.